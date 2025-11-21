日本官房長官：「台灣有事」發言須更慎重

▲日本官房長官木原稔今（21）日在記者會上被問及首相高市早苗「台灣有事」言論風波時表示，「如果發言可能引發誤解，今後必須採取更為謹慎的應對」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，導致中日關係緊張，至今仍未見緩和跡象。日本首相高市早苗今（21）日在官邸受訪時重申，相關發言與政府立場是一貫的，且推進日中戰略互惠的想法沒有改變。對此，日本官房長官木原稔今日在記者會上被問及這起風波時表示，「如果發言可能引發誤解，今後必須採取更為謹慎的應對」。

根據《共同社》報導，木原稔21日在記者會上，針對記者提問高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯，假定台灣有事時美軍將會部署的說明是否恰當？木原稔回應表示，「如果發言可能引發誤解，今後必須採取更為謹慎的應對」。

木原稔指出，高市早苗的發言也可被解讀為是針對可能事態的案例研究，「這並不奇怪」。至於美國總統川普被問到中國外交官員對於高市早苗的過激言論時並未提出批評，木原稔則說「不予置評」，迴避了給出相關評論。

此外，外務大臣茂木敏充也補充表示，關於首相等人在國會的答辯，「在各種質詢提問當中，清晰正確傳達事實關係並確保不會造成誤解，是極其重要的」。

