日本官方揭「2.1萬孤獨死」男性占八成！專家示警：這年齡需特別注意

國際中心／陳弘逸報導

日本2024年孤獨死案件，男女比率分別為男性1萬7364人、女性4466人，另有26人性別不詳；死亡人數中，男性約佔80%。（示意圖／PIXABAY）

日本官方公布，去年孤獨死人數達2萬1856人，學者統計發現，其中55歲至59歳中年男性占比最高，達7.6%；專家點出原因，過去經濟快速增長，男性為家庭主要經濟來源，如今時代改變，傳統觀念仍然根深蒂固，因此，壓力來臨時，中年男性更不易向外求助，也鮮少與人聯繫，意外身亡時，就需很久才被發現，易演變成孤獨死悲劇。

據日本媒體《產經新聞》報導，日本2024年孤獨死案件，男女比率分別為男性1萬7364人、女性4466人，另有26人性別不詳；死亡人數中，男性約佔80%，其中，死者年齡又以55至59歳最多。

日本福祉大學教授齊藤雅茂分析原因，男性較不會找人訴苦，引述政府公布的「人際關係基礎調查」顯示，50多歲男性有15.1%，遇困難時找不到依靠、18.4%沒訴苦對象。

藤雅茂認為，若中年男子鮮少與人聯繫，意外身亡時，就需要很久才被發現。京都大學名譽教授伊藤公雄則點出，過去經濟快速增長，男性獨自養家糊口，如今時代改變，傳統觀念仍然根深蒂固，因此，壓力來臨時，更不會向外求助，易成為孤立主因。

據維基百科說明，「孤獨死」意指獨居者在自家過世後，由於缺乏與外界互動，經過一段時間才被發現的事件，又稱「獨居死」或「無緣死」。

