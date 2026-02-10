日本官方結果：高市早苗率自民黨突破眾院2/3優勢

日本今天(10日)公布官方結果指出，日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)領導的執政黨自民黨(Liberal Democratic Party,LDP)，在8日舉行的提前大選中斬獲315席，贏得三分之二的多數優勢。

這是自民黨史上最好的選戰成績，並使得日本首位女首相高市早苗能在未來4年，在這個擁有1億2300萬人口的國家展現個人影響力。

日本8日在嚴寒天候下舉行眾議院大選，自民黨取得315席的歷史性勝利，是戰後首度有單一政黨贏得三分之二以上議席。

根據日本總務省公布的數據，自民黨的執政聯盟夥伴─日本維新會(Japan Innovation Party,JIP)拿下36席，使得執政聯盟在眾議院的465席中擁有351個席位。

自民黨選前只有198席，而日本維新會則是34席，合計232席。

此外，反移民的日本參政黨(Sanseito party)在這次選舉中，也從2席大增至15席。

由日本立憲民主黨(Constitutional Democratic Party)與自民黨前夥伴─公明黨(Komeito)合組的最大在野陣營「中道改革聯合」(Centrist Reform Alliance)則遭受慘敗，席次從167席位大幅萎縮至49席。(編輯：鍾錦隆)