日本客減少！北海道依舊人滿為患中國 業者：有很多台灣旅客來

中國外交部領事司14日以「在日中國公民安全環境持續惡化」為由，呼籲中國公民「暫時避免前往日本」，宣布至今已超過10天，外界也相當關注日本的觀光勝地是否因此遭受波及。不過根據日媒報導，熱門景點依舊人滿為患，更有業者表示：「我們有很多台灣旅客來，非常感謝他們的支持！」

「STVニュース北海道」昨（24）報導，三天連假的最後一天，北海道依舊到處都是遊客，函館早市的業者表示，在新冠疫情之前就不是以中國遊客為主，因此幾乎沒有受到影響；其他業者也表示，函館也有許多台灣的遊客，當記者問到生意好不好時，店家也馬上回答OK的，表示生意沒有因此受到影響。

不過，札幌市豐平區羊之丘展望台副負責人齋藤圭介坦言，仍然會擔心未來中國遊客持續減少的情況。相反的，日本當地遊客卻表示，「我覺得人不要太多比較好。現在飯店價格漲得太誇張。」另一名遊客則認為，觀光客多確實有好處，但也會帶來不少問題。

對於目前情況，距中國宣布「暫時避免前往日本」已超過10天，北海道的熱門光景點依舊擠滿人潮，不過長期是否會受衝擊仍然是外界所關注的焦點。



