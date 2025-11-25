日本宮崎驚傳三屍案！年邁母疑殺夫兒後輕生 當地居民曝背後辛酸

日本宮崎驚傳三屍案，一名81歲老母親疑殺夫與行動不便兒後輕生。示意圖／Freepik

日本驚傳照護者悲歌！宮崎縣一對年邁80歲的老夫妻與同住的50多歲的兒子，3人遭發現陳屍在家中，脖子有明顯勒痕。警方表示，由於86歲老父親患病，兒子行動不便且無業，皆由81歲母親獨自照顧，並在現場發現一封遺書，懷疑可能是老母親先殺完父子後再輕生，詳細案情仍有待釐清。

綜合日媒報導，事發於21日上午9時40分許，一名護理機構工作人員前往宮崎縣延岡市古代町1丁目一戶人家進行探訪時，驚見一家3口倒地不起，緊急通報警方。

警方表示，到場時3名住戶已失去呼吸心跳，送醫後仍不治身亡，死者分別為87歲丈夫宮田憲二、81歲妻子宮田信子，以及行動不便，且無業的51歲兒子宮田一郎。

警方調查發現，老父親與兒子陳屍在同一間房間內，分別躺在床上與地上的被褥上，老母親則倒臥在一樓通往二樓的樓梯間，三人頸上皆有明顯勒痕，房間沒有被翻動的痕跡，初步判定沒有外部人士進入屋內，不過在現場找到疑似遺書的物品，懷疑可能是老母親先殺夫、子後再輕生。全案以謀殺、輕生方向調查，詳細案發過程仍有待進一步釐清。

當地居民透露，老父親因患病，加上兒子行動不便，且目前無業，需要他人照顧才能正常生活，生活起居皆由老母親一手包辦，如今傳出憾事，也讓外界感到不捨。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



