日本富山縣冰見市與高雄有百年情誼 舉辦「冰見寒鰤魚懇親會」

〔記者葛祐豪／高雄報導〕延續百年情誼！日本富山縣冰見市與高雄的連結，可追溯至百年前高雄城市發展初期，近日冰見市市長菊地正寬首度率團訪高，拜會市長陳其邁，昨(28)晚間並舉辦「冰見寒鰤魚懇親會」，分享日本冬季代表性食材冰見寒鰤魚。

日本富山縣冰見市是高雄鼓山區的友好城市，冰見市市長菊地正寬27日首度率團訪高雄市，拜會陳其邁，雙方就觀光、文化、教育及智慧城市等議題交換意見，持續深化雙邊合作。

陳其邁表示，高雄與冰見市的連結，可追溯至百年前高雄城市發展初期，冰見市出身的「台日實業家」淺野總一郎於鼓山區設立水泥工廠，參與高雄港築港工程，形塑今日哈瑪星一帶的城市樣貌，為高雄的發展奠定基礎。

陳其邁說，雙方深厚情誼除歷史淵源，近年也透過文化與教育等互動加深連結，包含2020年高雄市鼓山區與冰見市簽署友好交流都市協定，雙邊在民間交流、文化、觀光等領域往來日益熱絡。尤其在國小、高中、大學交流頻繁，學生透過定期互訪分享彼此文化；高雄市歷史博物館與冰見市立博物館也在簽訂友好交流協定後，合作展示雙邊的舞獅文化。

菊地正寬市長強調，能登半島強震發生後，高雄第一時間表達慰問、市民自發手寫祈福卡片，為冰見市民加油打氣，讓冰見市深刻感受到來自台灣的溫暖關懷。近年赴冰見市的海外遊客中，來自台灣的觀光客占比已達一半，顯見兩市情誼深厚。

