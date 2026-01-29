日本富山縣冰見市長首訪高 陳其邁：持續深化延續百年情誼

菊地正寬(左)首度率團訪高拜會陳其邁(右)。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 日本富山縣冰見市為高雄鼓山區的友好城市，冰見市長菊地正寬27日首度率團訪高，拜會高雄市長陳其邁，雙方就觀光、文化、教育及智慧城市等議題交換意見，持續深化雙邊合作；28日晚間辦理「冰見寒鰤魚懇親會」，邀請產官學界共襄盛舉，與高雄分享冰見市特色物產，高市副市長羅達生亦親自出席，雙邊互動熱烈。菊地此行參訪智慧運輸中心，瞭解高雄在城市治理及智慧運輸的發展成果，對於高雄透過AI及大數據分析，精準提供交通疏運方案的作法表達高度肯定。

陳其邁表示，高雄與冰見市的連結可追溯至百年前高雄城市發展初期，冰見市出身的「台日實業家」淺野總一郎於鼓山區設立水泥工廠，參與高雄港築港工程，形塑今日哈瑪星一帶的城市樣貌，為高雄的發展奠定堅實基礎，也為兩市建立深厚緣分，雙方深厚情誼除歷史淵源，近年亦透過文化與教育等多元互動加深連結，包含2020年高雄市鼓山區與冰見市簽署友好交流都市協定，雙邊在民間交流、文化、觀光等領域往來日益熱絡。尤其在國小、高中、大學交流頻繁，學生透過定期互訪分享彼此文化，高雄市歷史博物館與冰見市立博物館也在簽訂友好交流協定後，共同合作展示雙邊舞獅文化，透過多元講座及展覽，推動兩市熱絡交流。

菊地正寬表示，能登半島強震發生後，高雄市第一時間表達慰問、市民自發手寫祈福卡片，為冰見市民加油打氣，讓冰見市深刻感受到來自台灣的溫暖關懷。自冰見市與高雄市鼓山區締盟以來，雙方互動更加密切，近年赴冰見市的海外遊客中，來自台灣的觀光客占比已達一半，五年多來冰見市也與中山大學西灣學院及高雄市立歷史博物館等單位持續互動，即使歷經能登半島地震與疫情挑戰，交流仍未中斷，顯見兩市情誼深厚。

為延續兩市交流，冰見市與「淺野總一郎翁事蹟顯彰會台灣・高雄支部」共同主辦「冰見寒鰤魚懇親會」，透過日本冬季代表性食材「冰見寒鰤魚」，分享冰見市在地飲食文化特色，羅達生致詞時也特別感謝冰見市分享珍貴物產，強調飲食文化往往是城市間最貼近日常的連結方式，期盼藉此讓兩市情誼持續升溫。

菊地正寬(左三)參訪智慧運輸中心，瞭解高雄在城市治理及智慧運輸的發展成果。 圖：高雄市行國處/提供