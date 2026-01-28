日本富山縣氷見市長率團訪議會 康裕成：再續高雄氷見百年情誼

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】日本富山縣氷見市市長菊地正寬今(28)日首度拜訪議會，議長康裕成偕國民外交促進會議員熱情接待。康議長表示，高雄與氷見是一段跨越百年的深厚情誼，期盼在前人奠定的基礎上，再續這段珍貴的百年緣分。

氷見市訪問團由市長菊地政寬率市府產業振興部、觀光協會團隊以及淺野總一郎翁事蹟彰顯會一行12人到訪，這是繼2023年前市長林正之率團來台後，睽違三年再相見，康議長率國民外交促進會會長湯詠瑜、副會長鄭孟洳、陳幸富迎接，雙方氣氛熱烈。

康議長指出，出身氷見市的實業家淺野總一郎先生遠渡重洋，投入高雄港築港與產業建設，也牽起兩座城市緊密相連的情感。近年來，這段百年情誼逐步化為具體行動，她回憶，2019年曾出席台日交流高峰會in富山，便提前拜訪氷見市長林正之，雙方還在淺野總一郎銅像前留下珍貴合影。

她說，也正因為淺野總一郎在高雄市鼓山區的重要建設，促使鼓山區與氷見市於2020年締結友好交流都市協定，雙方在青少年交流、文化推廣、教育合作及觀光互訪等面向累積豐碩成果。

康議長也特別感謝氷見市對鼓山區、中山大學及高雄市立歷史博物館等單位的信任與支持，在地方治理、學術文化與歷史傳承上建立夥伴關係；她期盼，高雄與氷見能在百年情誼的基礎上，攜手走向更長遠的未來。

氷見市長菊地正寬致詞時先以中文自我介紹，獲得眾人大力掌聲，他感謝康議長的熱情接待以及2024年能登半島大地震時來自高雄的溫暖打氣，他強調，將延續前市長林正之的志願，深化高雄與氷見的情誼。

回應康議長曾在2019年到訪氷見市，菊地市長當場詢問康議長「對氷見市的印象如何呢?」，康議長說，氷見的寒鰤魚非常美味，城市到處可見的忍者哈特利也相當可愛；獲得康議長大力誇讚，菊地市長笑著連說中文「謝謝、謝謝」，雙方留下深刻互動。（圖╱高雄市議會提供）