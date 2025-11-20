日本富山縣議員聯盟來訪臺南

▲邱議長與日本富山縣議員們合影。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】日本富山縣日台友好議員聯盟會長中川忠昭率團拜會臺南市議會，由議長邱莉莉親自接待。邱議長代表全體議員誠摯歡迎貴賓蒞臨，並感謝富山縣議員多年來為促進台日交流所付出的貢獻，雙方互動熱絡。

邱莉莉議長表示，富山縣成立「日台友好議員聯盟」，長期致力於推動台日地方交流，展現對臺灣的真誠關懷與深厚情誼。臺南市議會由衷感謝聯盟成員長期以來的努力。特別是2016年臺南發生0206地震時，中川會長曾代表日本友好議員聯盟及富山縣日華親善協會捐贈善款協助重建，這份善意深深感動臺南市民，至今仍銘記在心。

邱議長指出，地方議會之間的互動是促進友誼、深化合作的重要橋梁。此次拜會不僅象徵台日地方交流的延續，也提供雙方深入討論的契機。期盼未來能持續拓展更多實質合作，讓臺南與富山的友誼更加緊密。

中川忠昭會長提到，去年來臺南參加第10屆台日交流高峰會時，感受到台日議員之間滿滿的熱情與活力，深受感動，也對臺南人的熱情款待留下深刻印象。他感謝眾多台灣旅客造訪富山縣，並承諾將在返國後持續宣傳，吸引更多富山縣民來臺觀光交流。

會中雙方氣氛融洽，在女性參政、天然災害因應、台日交流心得等議題交換意見。時值議會審查明年度總預算，參訪團亦至旁聽席參觀，實地了解臺灣地方議會的議事運作方式。