日本富山縣議員聯盟訪南市議會交流參觀議事運作 台日地方友誼再添新頁

日本富山縣日台友好議員聯盟會長中川忠昭率團拜會臺南市議會，議長邱莉莉代表議員熱情接待。（記者李嘉祥攝）

日本富山縣日台友好議員聯盟會長中川忠昭20日率團拜會臺南市議會，議長邱莉莉代表議員熱情接待，感謝富山縣議員多年來為促進台日交流所付出的貢獻，並就女性參政、天然災害因應、台日交流心得等議題交換意見，氣氛熱絡；時值市議會審查明年度市府總預算，參訪團亦至旁聽席參觀，實地了解臺灣地方議會的議事運作方式。

邱莉莉議長表示，富山縣成立「日台友好議員聯盟」後長期致力於推動台日地方交流，展現對台灣的真誠關懷與深厚情誼；臺南市議會感謝聯盟成員長期以來的努力，特別是2016年臺南發生0206地震時，中川會長曾代表日本友好議員聯盟及富山縣日華親善協會捐贈善款協助重建，此份善意深深感動南市民，至今仍銘記在心。

中川忠昭會長提及去年來臺南參加第10屆台日交流高峰會時，感受到台日議員間滿滿的熱情與活力，深受感動，也對臺南人的熱情款待留下深刻印象；他感謝眾多台灣旅客造訪富山縣，承諾將在返國後持續宣傳，吸引更多富山縣民來臺觀光交流。

邱莉莉議長指出，地方議會間的互動是促進友誼、深化合作的重要橋梁；此次拜會不僅象徵台日地方交流的延續，也提供雙方深入討論的契機，期盼未來能持續拓展更多實質合作，讓臺南與富山的友誼更加緊密。