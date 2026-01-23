日本寒冬迎眾院選舉 秋田積雪1公尺難設公布欄

（中央社東京23日綜合外電報導）日本在寒冬中準備眾議院大選，但常下大雪的地區如秋田縣局部地區因積雪達1公尺，難以設置張貼選舉海報的公布欄；由於準備時間很短，各地出現投票所入場券寄送延誤的情形。

日本眾議院今天下午正式解散。眾議院選舉將於本月27日公告、2月8日投開票。

日本放送協會（NHK）報導，羽後町在過去的眾議院選舉於全町設置100處公布欄，但其中15處積雪達1公尺左右，因此在這次選舉難以設置公布欄。

其他地點若要設置公布欄，也需要進行除雪作業，並在選舉期間巡視，確認公布欄是否被雪掩埋。

羽後町公所還計劃安排接駁車，接送因為積雪難以前往投票所的長者等，在事前投票期間去投票。

同樣位在日本東北地區的岩手縣，北上市政府已在多地設置張貼候選人海報的公布欄，不過前置作業的除雪相當耗時，當地一處公布欄設置場地，覆蓋著約50公分的雪。

作業人員一般在一處花費約15分鐘就可以設置完一個公布欄，不過需要除雪的地方時間則會加倍，要30分鐘才能設置完一處公布欄。

北上市選舉管理委員會表示，原定在市內345處設置公布欄，不過截至22日上午，決定放棄在18個山區積雪較多的地方設置公布欄。

福島縣南會津町也遇到類似狀況，受到大雪影響，選舉公布欄的設置地點大幅減少。

日本這次選戰除了遇到下雪季節，各地選舉管理委員會也面臨準備時間被嚴重壓縮的挑戰。

「朝日新聞」報導，由於日本首相高市早苗從正式表明解散眾院到公告日，僅有8天，各地的投票所入場券寄送出現延遲。

日本總務省表示，已接獲多個地方政府洽詢「來不及寄出入場券」。總務省也呼籲各地方政府宣導民眾，「即使沒有入場券，只要能確認本人身分，也能投票。」（編譯：楊惟敬）1150123