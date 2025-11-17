日本寒流來襲！ 北海道東北降雨轉雪 關東山區預計迎首雪

日本迎來寒流。受低氣壓系統和鋒面影響，北海道和東北地區降雨預計將轉為降雪，東部和西部山區也可能將出現今年冬季首場降雪，氣象單位提醒民眾提前做好防雪準備。

日本受低氣壓系統和鋒面影響北部地區風雨交加強冷空氣湧入，預計降雨將轉為降雪。（示意圖片／達志影像美聯社）

日本正面臨寒流來襲，多地氣象狀況急劇變化。低氣壓系統和鋒面影響下，北海道和東北地區的降雨預計將轉為降雪，東部和西部山區可能迎來今冬首場降雪。同時，岐阜縣高山市已開始進行松枝保護作業，以防積雪折斷樹枝。在寒流侵襲之際，鹿兒島縣櫻島火山也發生一年來首次噴發，火山灰高度達4400公尺，造成數十班航班取消，嚴重影響空中交通。

日本各地民眾已明顯感受到寒意襲人，許多人不得不增加衣物保暖。一位民眾表示，走在路上感到非常寒冷。岐阜縣高山市已經採取預防措施，工作人員開始用繩子固定樹枝，避免積雪重量導致樹枝折斷的情況發生。

根據日本氣象部門報告，當前低氣壓系統正在迅速發展並向大月海方向移動。隨著鋒面南移，風雨強度不斷增強。NHK主播解釋，強冷空氣湧入將使北海道和東北地區的降雨轉變為降雪。主要降雪區域初期集中在北海道山區，但隨著鋒面過境，降雪範圍將擴大至其他地區。

氣象專家進一步指出，鋒面過境後，大氣狀況將變得更加不穩定。不僅北部和新潟縣北陸地區可能出現打雷、龍捲風和強風及冰雹等災害，到後天，連東部和西部山區都可能迎來今年冬季的第一場雪。面對即將到來的惡劣天氣，當局已提醒民眾做好更換冬季輪胎等防雪準備，並特別注意交通安全。

在日本南部，Weathernews氣象預報員報告，鹿兒島縣櫻島火山於16日發生多次噴發，這是該火山一年來首次噴發活動。火山灰高度飆升至約4400公尺。日本媒體拍攝的加速影片中，清晰記錄了火山噴發過程，熔岩噴出並伴隨大量黑色濃煙竄起。雖然火山噴發景象壯觀，但也造成數十班航班取消，嚴重影響了該地區的空中交通。

