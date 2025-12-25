日本寫真女星握手會0粉絲到場！孤坐空蕩會場照片瘋傳

日本Cosplayer兼寫真女星阿波南在千葉縣Maruhan Mega City八千代綠丘店舉辦握手會。現場設置大型應援看板，並架設紅色隔離欄準備維持粉絲排隊秩序，規模浩大的場地布置顯示主辦方原本預期會有大批支持者到場。

然而活動時間一到，現場卻空無一人。阿波南獨自坐在活動最前方的座位上，面對空蕩蕩的會場，神情顯得無奈。直到活動時段結束，始終沒有任何粉絲現身，最終只能宣布終止活動。

當日下午4點，阿波南在社群平台X發文致歉，並附上現場照片。她表示因為沒有人參加，活動宣告終止，並向提供場地的店家致上最誠摯的歉意。照片中可見原本用來分流排隊人潮的紅龍空無一人，只有她孤單地坐在台前，畫面格外冷清。

這則貼文意外引發網路熱議，截至25日已累積超過2325萬人次瀏覽，獲得7.5萬人按讚鼓勵，1663則留言及數千次轉發。網友反應兩極，有人驚呼不可思議，質疑明明在X平台擁有19.7萬粉絲追蹤，互動率也不差，怎會發生如此狀況。部分網友推測可能因為沒看到人排隊，所以不敢去排隊。

也有酸民留言指出知名度還不夠，認為這種規模的排隊動線至少得是主流大牌藝人才辦得到。不過更多網友選擇送暖鼓勵，表示雖然遺憾，但這次意外反而讓更多人認識她，建議當作提升知名度的契機。

阿波南幾乎回應每一則網友留言，面對質疑她名氣不夠的聲音，她並未感到氣餒，反而留言表示會繼續努力提升自己的知名度。24日她再度發文感謝大家的關心訊息，透露因為握手會事件收到大量網友關注，但因YouTube需要大量上片，目前需要休息，並不忘宣傳自家頻道企劃，請大家多多期待明年的表現。

據了解，阿波南目前是多棲藝人，除拍攝寫真外還經營YouTube頻道。她自稱是令和的哆啦A夢，熱愛賽馬和打小鋼珠，以微肉可愛搞怪風格在社群走紅。這次握手會雖然以尷尬收場，但意外在網路上造成的迴響，反而讓她獲得前所未有的關注度。

