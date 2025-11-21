日本寶可夢樂園1區「需爬110階樓梯+5歲以下禁入場」 官方解釋了

位於日本東京知名「讀賣樂園」內的寶可夢史上首座戶外常設主題樂園「PokéPark KANTO」正式宣布設立，並確定將於2026年2月開園。園區主打自然結合互動體驗，其中最受矚目的「寶可夢森林」長達500公尺，設計讓遊客能近距離觀察關都地區寶可夢生態。

PokéPark KANTO明年2月開幕。（圖／翻攝自PokéPark KANTO官網）

不過官方近期公布該區入場限制，引發部分網友質疑對特定族群不夠友善。限制內容包括：5歲以下孩童及其陪同者不得入場、無法攀爬110階樓梯者不得入場，且即使有陪同者也無法放寬規定，相關規範引起熱烈討論。

寶可夢森林入場限制引爭議。（圖／翻攝自PokéPark KANTO官網）

對此，官方發表聲明回應，表示已重視各界意見，並說明園區分為「寶可夢樂園廣場」、「寶可夢森林」、「草紗鎮」三大區域，僅「寶可夢森林」設有入場門檻，主因是地形包含陡坡與階梯，且必須考量緊急狀況時的避難動線，出於安全考量才設下限制。

此外，目前每人僅能購買兩張門票的規定也遭到網友批評，認為對家庭客不友善，帶小孩或家人同行變得困難，在抽選制購票方式下更是加劇搶票難度。官方尚未進一步調整相關政策，預計後續仍將持續觀察輿論反應。

