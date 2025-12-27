日本射程1000公里改良型12式地對艦導彈陸基型測試完成 2026起依序部署熊本、大分、沖繩

日本改良型 12 式地對艦導彈的研發已正式完成。 圖：翻攝自 X@Army Recognitio

[Newtalk新聞] 日本防衛省技術與後勤機構（ATLA）宣布，改良型「12式地對艦導彈」的陸基版本研發作業已正式完成，明年度將率先為熊本縣健軍駐屯地配備首批實戰彈。

據《Navalnews》報導指出，近年日本積極引進與研發多款國產及海外來源的遠距離打擊導彈，但受限於國內試射場域規模不足，無法支援長程導彈的全程實彈測試。在新的國內測試場正式啟用前，包括射程達1000公里級的改良型12式導彈在內，日本必須將實彈試射移往海外進行。

先前報導曾披露，日本規畫在南鳥島（Minamitori-shima）周邊海域建立新的國內導彈測試場，以解決長期以來試射空域不足的問題，但該設施尚未投入使用。

日本改良型 12 式地對艦導彈射程達 1000 公里。 圖： 翻攝自 X@brzboualem

在此次研發驗證階段，ATLA自10月8日至11月27日，於美國加州南部進行一系列實彈試射，共發射7枚改良型12式反艦導彈。測試地點選在美國西岸的「波因特穆古海域試驗場」（Point Mugu Sea Range），利用該區廣闊海空域與完善支援設施，完成各項必要性能與系統檢測。

報導也提到，日本陸上自衛隊目前規畫自明年度起，率先將首批實戰部署彈藥配給熊本縣健軍營區的第5地對艦導彈聯隊，後續數年內，將依序擴及大分縣與沖繩地區的相關聯隊。

除了陸基版之外，改良型12式導彈也會同步推進空射與艦射整合進度。報導指出，航空自衛隊預計於2027年度，為部署於百里基地的首批F-2戰機整合空射型改良12式導彈；海上自衛隊方面，經升級後的秋月級通用驅逐艦「照月號」也將成為首艘配備艦射型改良12式的艦艇，並也規畫於2027年度服役。

此外，金剛級神盾驅逐艦「鳥海號」也將於明年完成美製「戰斧」巡弋導彈的整合工程，並計畫於隔年夏季同樣在波因特穆古試驗場進行實彈射擊測試。

