日本將啟動深海稀土開采計劃 旨在減少對中國的依賴

（德國之聲中文網）去年彭博社曾引述日本首相高市早苗的話說，政府將在2026年1月啟動示範試驗，從南鳥島（Minamitorishima）附近6000米深處提取含有稀土元素的泥漿。日本深海科學探測船“地球號”將在這裡進行稀土泥漿試驗性開采。

這項開采計劃的啟動正值中國加大對鄰國日本施壓之際。迄今為止中國是全球最大的稀土供應國。去年11月，日本首相高市早苗暗示，如果台灣遭到攻擊，東京可能會采取軍事行動。北京方面一直未放棄以武力奪取台灣控制權的選項。

稀土被廣泛應用於從電動汽車到硬盤、風力渦輪機和導彈等各種產品中。

日本海洋地球科學技術廳（JAMSTEC）上個月在一份聲明中表示，深海科學探測船“地球號”的此次任務是日本“國產稀土產業化的第一步”。

據《日經新聞》報道，位於日本專屬經濟區內的南鳥島附近海域，據估計蘊藏著超過1600萬噸的稀土，這是全球第三大稀土儲量。

報道指出，這些豐富的礦藏中含有足夠730年使用的鏑（用於制造手機和電動汽車中的高強度磁鐵）和足夠780年使用的釔（用於制造激光器）。

國際戰略研究所（IISS）研究員上砂考廣接受法新社采訪時說：“如果日本能夠持續有效地開采南鳥島附近的稀土，就能確保關鍵產業的國內供應鏈安全。”此外，大幅降低對中國的供應依賴，對高市政府而言也是一項重要的戰略優勢。

對海洋生物構成的威脅

北京長期以來一直利用其在稀土領域的主導地位來獲取地緣政治影響力。

據國際能源署的數據，中國稀土礦產產量佔全球近三分之二，精煉產量佔全球92%。

《華爾街日報》本周四報道稱，自周二以來，中國開始限制向日本公司出口重稀土以及含有這些稀土的強力磁鐵，並援引了兩家中國出口商的說法。

中國周二發布公告，立即禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。

2010年，中日兩國曾因為東海存在主權爭議的島嶼（中方稱釣魚島，日方稱尖閣諸島）發生過爭端，日本當時采取措施減少對中國稀土的依賴。但據東京方面稱，目前日本70%以上的稀土仍然來自中國。

日本海洋地球科學技術廳表示，在測試任務期間，“地球號”科考船將向水下投放一根管道，以確保其末端連接的“采礦機”能夠到達海底，並采集富含稀土的泥沙。

此次航行計劃持續到2月14日。

深海采礦已成為地緣政治的焦點，美國總統特朗普推動在國際水域快速推進深海采礦活動，引發了越來越多的擔憂。

環保人士警告稱，深海采礦會威脅海洋生態系統，並破壞海底環境。

國際海底管理局（ISA）對國家水域以外的海底擁有管轄權，該機構正在推動制定一項全球性法規，以規範深海采礦活動。

