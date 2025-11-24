日本將在與那國島部署飛彈 中國跳腳轟：挑動軍事對立

中國外交部發言人毛寧指出，此舉刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險。（翻攝自中國外交部官網）

日本政府將依照先前計畫，如期在距離台灣僅110公裡的與那國島部署中程飛彈，該消息使原本日中緊張的關係再撥動中國敏感神經，中國外交部轟刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，「絕不允許外部勢力染指中國台灣地區」。

日本防衛大臣小泉進次郎昨（23日）前往沖繩和與那國島的自衛隊基地視察時，證實會持續推動在島上基地部署飛彈的計畫，重申此舉有助於降低日本遭軍事攻擊的可能性。與那國島位於日本領土最西端，島上約有1,800位居民，而與台灣僅距離台灣約110公里，為日本距離台灣接近的領土，該情形反映日本對台海衝突的憂心。

中國外交部發言人毛寧今（24日）於例行記者會指出，此舉刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需要引起週邊國家及國際社會的高度警惕。中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍方主義死灰復燃。中國有決心有能力捍衛國家領土主權。

