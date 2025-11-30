日本將在與那國島部署飛彈 張延廷驚爆：短版很多

中日關係近期關係緊張，日本將在距離宜蘭僅110公里的與那國島部署飛彈，反映日本對於台海衝突的擔憂。前空軍副司令張延廷認為，在與那國島部署一大堆東西，打仗的時候，恐形成一個作戰孤島，沒有辦法相互支援，在戰術上很容易就被摧毀，所以短版很多。

張延廷29日在中天《前進戰略高地》節目中表示，與那國島不大，北邊有個小機場，不能停大型客機，只能停小型的，因為跑道長度不夠長，只有2000公尺，所以幅員有限。

張延廷接著表示，在與那國島那麼小的島嶼上面，要部署情偵監系統，又要部署中程地對空導彈、反艦飛彈，怎麼弄那麼多，補給線在什麼地方？打仗的時候，這幾個島嶼，包含宮古島、石垣島，沒有辦法相互支援，這些補給品、軍需物資，怎樣去運補？它的海上生命線是很脆弱的。與那國島跟石垣島距離130公里，反而台灣距離與那國島還比較近，為110公里。

張延廷指出，與那國島現在部署這些飛彈等等，打仗時恐變成戰術摧毀。 打仗的時候，會形成一個作戰孤島，沒有辦法相互支援，因為只有軛控自己的作戰區域，就很容易被人家戰術摧毀，到時就沒了、結束了，宮古島、石垣島也是一樣。

張延廷更點出，與那國島這個是誘敵，風險分擔，把這些威脅放在這些離島上面，做一個戰略上的牽制，但是在戰術上很容易就被摧毀，所以短版很多。

