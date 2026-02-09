日本將對陸更強硬 對美更靠攏

日本眾議院選舉由首相高市早苗率領的自民黨橫掃316席，單獨跨越修憲所需的三分之二門檻。外媒普遍形容，這場壓倒性勝利等同選民對高市施政路線做出明確授權，尤其是強硬對華立場與深化美日同盟的大力支持。

《紐約時報》指出，此次選舉結果對自民黨堪稱戲劇性大逆轉，不僅掃清國會各方阻礙，也讓高市得以在國防、修憲與社會議題上推動保守派議程。報導引述政治顧問公司「日本遠見」創辦人哈里斯（Tobias Harris）分析，隨著黨內與在野勢力影響力下降，高市未來面臨的主要制約，將更多來自金融市場、美國與中國等外部因素。

外媒普遍認為，選民的支持反映出對高市對華政策的認可。過去，高市因「台灣有事」相關言論引發北京強烈反彈，但此次勝選顯示，強硬安全立場並未削弱國內支持度，反而成為凝聚選票的重要因素。澳洲天空新聞指出，大陸密切關注日本政局變化，且對現況顯然不樂見，日陸關係短期內恐難出現明顯改善。

在國內政治地位大幅鞏固後，高市推動政策空間明顯擴大。憑藉與日本維新會合作形成的超多數優勢，參眾兩院的制衡機制在短期內將難以形成實質阻力。高市可望加速推進國防預算擴張、國安法制改革與政府支出計畫，並為修憲調整自衛隊定位鋪路。

在外交層面，高市正積極強化與美國的戰略連結。她持續遊說美國總統川普維持對亞洲的軍事與經濟承諾，並預計於3月赴華府會晤。川普選前公開表態支持高市，稱提前解散國會的決策「果敢又明智」，高市則回應「日美同盟潛力無可限量」。

《華爾街日報》分析，在其他美國傳統盟友難以適應川普多變外交風格之際，日本選擇進一步加碼押注美日同盟，展現日本官方的務實取向。哥倫比亞大學政治學者柯蒂斯（Gerald Curtis）指出，在大陸日益強硬的背景下，弱化對美關係實在令人難以想像，因此日本在安全方面「別無選擇，只能與美國保持緊密關係」。