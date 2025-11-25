日本將提高外國人歸化條件 參政權也在內

▲日本政府將收緊入籍條件，解決過於寬鬆的歸化規定。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近年來大量中國人移民甚至入籍歸化日本，讓日本民眾感到不安，日本首相高市早苗上任前曾表態將改正外國人太過寬鬆的入籍條件，日本媒體今（25）日報導指，日本政府正調整入籍條件，收緊外國人取得日本國籍的資格，準備將「五年」的居住年限要求提高，最早將納入2026年1月的外國人政策基本指南。

根據日經新聞與朝日電視台、共同社等媒體報導，高市早苗已指示法務相平口洋推進外國人歸化修法相關事宜，直指問題核心，也就是居住年限相關條件。目前歸化日本，需滿足在日本居住5年以上的要求。這一期限比永住許可的取得條件要求居住10年以上來得更短。

「入籍要求比永久居留要求寬鬆」的狀況引發關注，日本維新會9月曾提議，將歸化所需的居住年限收緊至與永住許可同等或更嚴格水準。此外，日本政府也考慮在審核申請時，更嚴格地審查申請人的欠稅和社保繳費紀錄。政府將著手落實這些具體措施，為明年1月即將推出的《外國人政策基本指南》做準備。

朝日電視台指出，政府內部人士亦對入籍條件寬鬆表示擔憂，因為入籍也賦予公民投票權和參政權利。

對於現行歸化政策，日本出入境在留管理廳強調，「除居住年限要求外，歸化還設有多項其他條件」，除需滿足品行良好、具獨立生計能力、遵守憲法等條件外，還需具備足以應對日常生活的日語能力。

高市早苗先前表示，將面對非法居留者、監管土地收購等議題，另一方面，她也強調在政策上會與排外主義劃清界限，尋求在不閉鎖國門的前提下，找到一條與外國人共存的道路。

《日經新聞》今年3月曾在報導指出，在日中國移民數量，明年將突破100萬人，光是在東京23區，截止至去年就有24萬名中國人居住，大多集中於池袋、高田馬場，及新大久保等地，且會形成中國人內部互相支持的「經濟圈」，商店、餐廳、藥局、幼兒園都是中國人自己經營。這一國中有國的現象，引發日本民眾不滿情緒。

