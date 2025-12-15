日本將沒貓熊！明年初「還給中國」 日媒：恐「1事」導致

記者施春美／綜合報導

和歌山縣白濱町冒險世界飼養的4隻貓熊，已於今年6月全數歸還給中國。(圖／資料照)

日本東京上野動物園證實，園內僅存的2隻大貓熊「曉曉」（雄性）、「蕾蕾」（雌性），將於明年1月歸還中國。由於這2隻貓熊是日本境內僅存的貓熊，還給中國後，日本將暫時沒有貓熊可展示。這將是日本自1972年以來，首次面臨全國無貓熊的「空白期」。

1972年9月29日，中國與日本簽署《中日聯合聲明》，之後從北京動物園挑選2隻貓熊，並更名為「康康」和「蘭蘭」作為兩方建交禮物，這2隻貓熊送至上野動物園飼育，展示當天在開園前，已有近3千人排隊。

廣告 廣告

曉曉與蕾蕾2021年誕生於上野動物園，是先前旅日貓熊「力力」與「真真」的子女。力力、真真已於去年9月返回中國，而這2隻貓熊的姊姊「香香」則於2023年2月歸還。曉曉與蕾蕾的出借期限原定至2026年2月，但依東京都與中方協商結果，將提前約1個月返還。



東京原本希望能在歸還曉曉、蕾蕾後，中方能再出借一對新的貓熊。不過，《朝日新聞》指出，在這2隻貓熊回中國之前，日本獲得新貓熊的可能性很低。



該報導分析，中日關係近來持續緊張，是影響貓熊外交的重要因素。日本首相高市早苗11月初公開針對「台灣有事」的答覆，引發中國強烈反彈，被認為是日本將出現境內無貓熊的原因。

日本飼育的貓熊來自中國自1972年於兩方建交後來到日本，至今已有超過30隻貓熊曾在日本飼育、繁殖。但是，和歌山縣白濱町冒險世界飼養的4隻貓熊已在今年6月全數還給中國，如今只剩東京上野動物園的曉曉及蕾蕾。

更多三立新聞網報導

寒冬「最暖3物品」！用錯反奪命：第一種害人心梗、中毒

悚！40歲壯男突然倒下 醫驚揭「1病」釀禍：無感卻奪命

水喝多仍尿偏黃？醫揭「殘酷真相」：1器官壞了！

瓊瑤女郎病逝！曾得腦瘤 醫示警：頭痛、嘔吐、視力差小心了

