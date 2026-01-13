日本將繼續失落多少年

中國官方智庫8日發布《日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅》研究報告，指日本秘密研發核武器、長期囤積大量敏感核材料、具備發展核武器潛力。同日，中國商務部回應6日實施的軍民兩用物項對日本出口管制，表示目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖。

在日本首相高市早苗去年11月說出「台灣有事即日本有事」，北京遂對日本展開一系列文攻武嚇後，我即指出中國已決心憑藉實力重建西太平洋戰後的國際秩序了。

根據《開羅宣言》及中、英、法、蘇4個戰勝國共同簽署的《波茨坦公告》，作為戰敗國的日本，領土主權僅限於北海道、本州、九州、四國（不含琉球群島），且明確規定日本必須徹底解除武裝及不得維持任何可使其重新武裝的產業基礎。

然而由於各種因素，包括中國內戰國勢衰弱，及美國勢強及欲強化日本以對付中國，二戰結束80年後的今天，原本規定的戰後秩序全走了樣，正在強勢崛起的中國當然不能接受。因此，就在美國霸權開始式微，進行全球戰略收縮，而日本又出現右翼叫囂、軍國主義復辟之際，決定不再容忍，對日本下重手出狠招。

1月6日，中國商務部發布《關於加強兩用物項對日本管制出口》的公告，次日，又宣布自即日起對原產於日本的二氯二氫矽進口進行反傾銷立案調查。這兩記重拳，目的就在於給日本「去軍事化」甚至「去工業化」。

所謂「兩用」，是指既可民用又可軍用；所謂「物項」，即非限物品，還包括專製出售技術轉讓及其他所有相關服務。列為管制出口的共有1038項，幾乎覆蓋了所有工業領域。此禁令一出，即禁止了所有兩用物項向日本軍事使用者、軍事用途，以及一切有助提升日本軍事實力的其他終端使用者用途的出口。

中國此一根據國內法對日本實施的禁令，制裁理由是「為了維護國家安全的利益，及履行防擴散的國際義務」，因此執行可以相當主觀；還要看到，此一政策自1月6日公布即日起實施，立即馬上，連一天緩衝期都沒有，換言之，即沒有讓你道歉的餘地，也沒有給你談判的空間。

至於1月7日的那個公告，二氯二氫矽是製造晶片及半導體必要的特殊氣體，是日本的優勢出口產品，中方進口量很大，如今立案調查有無反傾銷，意思很明白，也不打算進口了，即使國內替代品價高也要斷了你的財路。

由於日本軍工產業及高端製造業對中國稀土及所有關鍵原材料的依賴度極高，中國殺手鐧一出，加上對第三方的長臂管轄，相當於斷了日本軍事化的所有生路，形同「閹割」，即徹底地「去軍事化」甚至「去工業化」。

日本戰後經濟一度輝煌，其實很大程度依賴於侵略及掠奪中國的紅利。1985年的美國一紙《廣場協議》，就讓日本失去光環開始失落，從失落10年、20年到30年，如今中國兩個公告，威力猶勝《廣場協議》，估計日本將因之持續失落下去，讓曾經有過的「日本第一」成為日本永遠的歷史記憶。