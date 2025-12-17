日本將迎50年首度「無貓熊」 神戶市議員喊話：想看就去台灣

大貓熊「圓圓」今年8月迎21歲生日。（台北市立動物園提供）

日中關係持續僵持，日本東京都上野動物園證實，園內僅存的雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」將於明年1月底送還中國，這意味著自1972年日中邦交正常化以來，日本國內將面臨50年來首度「沒有大貓熊」的局面。對此，日本神戶市議員上畠寬弘公開主張「動物園領域亦應去中國化」，並呼籲日本民眾若想看大貓熊，可以前往自由民主的台灣。

隨著日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論，引發中方強烈反彈並祭出多項經濟與旅遊反制，兩國關係跌入冰點，外交角力也延伸至原本象徵「友誼」的大熊貓。上野動物園「曉曉」與「蕾蕾」將於明年1月25日進行最後觀覽，隨後送往中國，東京都政府雖曾請求延長租借或提供新貓熊，但未獲中方積極回應。

針對貓熊歸還潮，神戶市議員上畠寬弘在社群平台X發文分析，台北市立動物園的大貓熊，當初是中國基於「台灣是國內」的論述而「贈送」而非「租借」，因此不適用《華盛頓公約》，即便政黨輪替，台灣仍能持續飼養。

上畠寬弘進一步主張，他已在議會提出與台灣進行「動物交流」的協議。對於有網友詢問，這是否代表要從台灣取得大貓熊，上畠寬弘回應：「不需要。因為說到底，貓熊本身就是中共侵略圖博（西藏）的證據。如果只是為了看貓熊，就去向中國卑躬屈膝，甚至前往那個充滿人治與獨裁風險的中國，那麼倒不如前往自由與民主的國家——安全且乾淨的台灣。而且，卑鄙又殘酷的，是中國共產黨。」

上畠寬弘的發言引發台日網友熱烈討論，許多台灣網友留言表示：「如果中國要求台灣送還貓熊，就等於承認台灣獨立，所以中國不敢要」、「台灣管不著就送給日本吧！」也有人認同議員觀點，認為民主國家不應被中共的「貓熊外交」牽著鼻子走，應及早擺脫這種政治工具。





