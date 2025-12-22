日本將進入「貓熊清零」 七成民眾認為不必再和中國交涉

日本將進入「貓熊清零」，7成民眾認為無須再和中國交涉。圖為12月16日，東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊。美聯社



在日本東京上野動物園出生的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於明年初送回中國，屆時日本各地動物園都將看不到貓熊，進入逾半世紀來首見的「貓熊清零」狀態。日方曾盼延長租期或再借新貓熊，但未獲中方回應。最新民調顯示，有七成日本民眾認為，不必再為了租借大貓熊和中國交涉。

《朝日新聞》12月20日、21日進行全國電話民調，聚焦於首相高市早苗內閣的支持率，也問及日本政府是否應該與中國交涉，允許大貓熊回歸。結果顯示，70%的受訪者表示「沒必要交涉」，26%則認為應該進行交涉。

廣告 廣告

自高市11月7日在國會答詢時，表示「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」之後，中國持續強烈反彈，除要求民眾避免前往日本，也暫停接受日本水產品的進口申請；日本歌手在中國的演唱會突遭取消甚至中斷，還發生中國軍機對日本自衛隊飛機進行雷達照射的事件。

根據最新民調，高市內閣已連續三月維持近70%的支持率，與以往內閣「蜜月期」只有兩次民調大不相同。《每日新聞》的民調更顯示，55%受訪民眾認為應該「對中採取更強硬立場」。

1972年日中邦交正常化後，日本開始向中國租借大貓熊，多年來深受民眾喜愛。上野動物園最後兩隻大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」2021年在日本出生，中日兩國數月前就已計劃讓牠們明年初返回中國，但日本官員表示，與中國當局就租借新貓熊的談判並無進展。

內閣官房長官木原稔12月15日曾表示，希望雙方能找到解決方案。他說：「貓熊深受日本民眾喜愛，對改善兩國民眾情緒深有貢獻。我們希望這類交流能夠繼續下去。」

「曉曉」和「蕾蕾」在上野動物園的最後參觀日是2026年1月25日，連日來有大批民眾湧入向牠們告別。園方限制每隻大貓熊的參觀人數為4800人，先到先得；12月17日當天，民眾最長須排隊5小時才能看到大貓熊一眼。

16日前往參觀的60歲遊客樫尾告訴路透社：「我希望牠們永遠留在日本，我知道牠們屬於中國，但牠們在日本出生，所以我真心希望能留在上野動物園。」經常來看大貓熊的米谷真美（音譯）也向《紐約時報》表示，對於大貓熊要離開感到難過。她說：「貓熊應該遠離政治爭端，不應該被當作籌碼。」

根據上野動物園的安排，自12月23日至明年1月12日，參觀大貓熊將採搶先預約制；明年1月14日至25日最後參觀日，參觀申請則採網路抽籤方式決定。

更多太報報導

支持率連三月近7成 日本民意挺高市對中強硬、過半不認為涉台言論不妥

日本戶籍可註記「台灣」的幕後推手 「台灣女婿」瀧波宏文揭多年低調奔走歷程

中國海南自貿港啟動買氣上升 居民質疑「物價大漲、薪資不漲」