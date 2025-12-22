日本將重啟全球最大核電廠! 距東京僅220公里 近70%居民感到憂慮
[Newtalk新聞] 據《共同社》援引知情人士消息報導，東京電力公司目前正重點考慮明年 1 月 20 日重啟位於日本新瀉縣的柏崎刈羽核電廠 6 號機組。
該核電站是目前全球裝機容量最大的核電廠，距離東京僅約 220 公里。2011 年東日本大地震及其引發的海嘯導致福島第一核電廠發生核事故，此後日本全國共有 54 座核反應爐被迫關停，柏崎刈羽核電廠亦在其中。
報導稱，日本目前已重啟可運行的 33 座反應堆中的 14 座，高市政府正試圖借此逐步擺脫對進口化石燃料的依賴。若此次重啟獲批，柏崎刈羽核電廠將成為東京電力公司事故後首座重新投入運行的核電廠。
知情人士稱柏崎刈羽核電廠的 6 號和 7 號機組已通過作為重啟前提的新安全標準合規審查。若新瀉縣議會 22 日投票通過該決議，該縣知事花角英世將正式告知高市政府同意重啟，並完成地方層面的相關同意手續，東京電力公司預計最快將於本月 24 日向原子能規制委員會提交「使用前確認」申請，接受設備最終檢查。
東京電力公司發言人高田正勝表示，公司「始終堅定承諾，絕不讓類似事故重演，並確保新潟居民不會經歷同樣的事情」。
此外，東京電力公司今年早些時候還承諾，未來 10 年將向新潟縣投入約 1,000 億日元，以爭取當地居民對核電廠重啟的理解與支持。
另據《路透社》報導，日本新潟縣 10 月公佈的民調顯示，60% 的當地居民認為重啟核電廠的條件尚不成熟，近 70% 的當地居民則對東京電力公司的運營資質深感憂慮。
一名在福島核事故後撤離並定居新潟的女性向《路透社》表示，她當年的住所處在福島核事故發生後設立的約 20 公里輻射隔離區內。「我親身經歷過核事故的風險，無法對其輕描淡寫，」她坦言，福島事故造成的心理創傷至今仍影響著她。
「即便是上月對重啟核電廠表示支持的花角英世，也表達了希望日本最終能減少對核能依賴的願望。」她說 :「希望有一天人們不再需要依賴這種讓人擔憂的能源」。
目前，化石燃料仍佔據日本發電總量的 60% 至 70%。去年，日本在進口液化天然氣和煤炭上的支出高達 10.7 兆日元，這一數額已占到其進口總額的十分之一。
也有部分日本媒體分析認為，高市政府如此強烈支持推動核電重啟，與日本尋求突破「無核三原則」有關。據日本《朝日新聞》報導，當地時間 18 日，一名負責向日本首相高市早苗提供安全保障政策的官員向媒體表示，鑒於日本面臨「嚴峻的安全保障環境」，他個人認為「日本應當擁有核武器」。
製造核武器主要依靠兩大材料，一種是鈾 235，純度從原礦石含量 0.7% 提純至 90% 時，就可以製造核武器了。另一種是鈈 239，需要鈾 238 在反應堆中，經過中子照射後生成。
與鈾 235 相比，鈈 239 的武器化非常難以監管。因為只要有反應堆就行，也就是只要該國存在核電廠，就可以製造武器級的鈈 239。
國際原子能機構 （IAEA） 的公開資料顯示，截至 2023 年，日本申報的分離鈈總量約為 44.5 噸，其中約 8.7 噸存放於日本境內。若根據核武器設計的核心需求進行估算，日本國內的 8.7 噸分離鈈儲量理論上足以製造至少 1,100 枚核彈。
