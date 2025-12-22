新頭殼

日本將重啟全球最大核電廠! 距東京僅220公里 近70%居民感到憂慮

Newtalk新聞 |李志良 綜合報導
世界最大核電廠之一的新潟縣柏崎刈羽核電廠燃料池水溢出。 圖：翻攝維基百科
世界最大核電廠之一的新潟縣柏崎刈羽核電廠燃料池水溢出。 圖：翻攝維基百科

[Newtalk新聞] 據《共同社》援引知情人士消息報導，東京電力公司目前正重點考慮明年 1 月 20 日重啟位於日本新瀉縣的柏崎刈羽核電廠 6 號機組。

該核電站是目前全球裝機容量最大的核電廠，距離東京僅約 220 公里。2011 年東日本大地震及其引發的海嘯導致福島第一核電廠發生核事故，此後日本全國共有 54 座核反應爐被迫關停，柏崎刈羽核電廠亦在其中。

報導稱，日本目前已重啟可運行的 33 座反應堆中的 14 座，高市政府正試圖借此逐步擺脫對進口化石燃料的依賴。若此次重啟獲批，柏崎刈羽核電廠將成為東京電力公司事故後首座重新投入運行的核電廠。

廣告
日本柏崎刈羽核能發電廠。 圖：翻攝自維基百科（資料照）
日本柏崎刈羽核能發電廠。 圖：翻攝自維基百科（資料照）

知情人士稱柏崎刈羽核電廠的 6 號和 7 號機組已通過作為重啟前提的新安全標準合規審查。若新瀉縣議會 22 日投票通過該決議，該縣知事花角英世將正式告知高市政府同意重啟，並完成地方層面的相關同意手續，東京電力公司預計最快將於本月 24 日向原子能規制委員會提交「使用前確認」申請，接受設備最終檢查。

東京電力公司發言人高田正勝表示，公司「始終堅定承諾，絕不讓類似事故重演，並確保新潟居民不會經歷同樣的事情」。

此外，東京電力公司今年早些時候還承諾，未來 10 年將向新潟縣投入約 1,000 億日元，以爭取當地居民對核電廠重啟的理解與支持。

另據《路透社》報導，日本新潟縣 10 月公佈的民調顯示，60% 的當地居民認為重啟核電廠的條件尚不成熟，近 70% 的當地居民則對東京電力公司的運營資質深感憂慮。

日本柏崎刈羽核電廠。 圖：翻攝維基百科
日本柏崎刈羽核電廠。 圖：翻攝維基百科

一名在福島核事故後撤離並定居新潟的女性向《路透社》表示，她當年的住所處在福島核事故發生後設立的約 20 公里輻射隔離區內。「我親身經歷過核事故的風險，無法對其輕描淡寫，」她坦言，福島事故造成的心理創傷至今仍影響著她。

「即便是上月對重啟核電廠表示支持的花角英世，也表達了希望日本最終能減少對核能依賴的願望。」她說 :「希望有一天人們不再需要依賴這種讓人擔憂的能源」。

目前，化石燃料仍佔據日本發電總量的 60% 至 70%。去年，日本在進口液化天然氣和煤炭上的支出高達 10.7 兆日元，這一數額已占到其進口總額的十分之一。

日本福島第一核電廠因近日的青森縣地震暫停核汙水排海。 圖 : 翻攝自央視新聞
日本福島第一核電廠因近日的青森縣地震暫停核汙水排海。 圖 : 翻攝自央視新聞

也有部分日本媒體分析認為，高市政府如此強烈支持推動核電重啟，與日本尋求突破「無核三原則」有關。據日本《朝日新聞》報導，當地時間 18 日，一名負責向日本首相高市早苗提供安全保障政策的官員向媒體表示，鑒於日本面臨「嚴峻的安全保障環境」，他個人認為「日本應當擁有核武器」。

製造核武器主要依靠兩大材料，一種是鈾 235，純度從原礦石含量 0.7% 提純至 90% 時，就可以製造核武器了。另一種是鈈 239，需要鈾 238 在反應堆中，經過中子照射後生成。

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸
日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

與鈾 235 相比，鈈 239 的武器化非常難以監管。因為只要有反應堆就行，也就是只要該國存在核電廠，就可以製造武器級的鈈 239。

國際原子能機構 （IAEA） 的公開資料顯示，截至 2023 年，日本申報的分離鈈總量約為 44.5 噸，其中約 8.7 噸存放於日本境內。若根據核武器設計的核心需求進行估算，日本國內的 8.7 噸分離鈈儲量理論上足以製造至少 1,100 枚核彈。

查看原文

更多Newtalk新聞報導
星鏈衛星爆炸! 近地軌道形成碎片帶 另一星鏈曾與中衛星驚險「擦肩而過」
謝步智觀點》北約2年後「腦死」? 美政策劇變 NSS如「分手信」 歐洲怒了

日本新潟縣柏崎刈羽核電廠。 圖 : 達志影像/路透社
日本新潟縣柏崎刈羽核電廠。 圖 : 達志影像/路透社

其他人也在看

2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈　強度恐達冷氣團等級

2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈　強度恐達冷氣團等級

今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前5
下波冷空氣更強！「0度線」高度降低　高山有望飄雪

下波冷空氣更強！「0度線」高度降低　高山有望飄雪

今天(22日)東北季風影響迎風面地區有短暫雨，氣象專家吳德榮指出，明天各地晴朗、明顯回暖，週三起另一波冷空氣逐漸南下，強度比上一波更強，週四、五「零度線」高度降低，3000公尺以上高山有零星飄雪機率。

中天新聞網 ・ 2 小時前發起對話
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度　一圖看一週天氣

聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度　一圖看一週天氣

未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前1
低溫探13度！「這4天」再迎一波東北季風更冷　高山有望降雪

低溫探13度！「這4天」再迎一波東北季風更冷　高山有望降雪

東北風明顯偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今（22）日清晨至23日晚上屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。另外，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意防範。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前發起對話
東北季風接力報到！下週北台灣好天氣僅1天　高山有望降雪

東北季風接力報到！下週北台灣好天氣僅1天　高山有望降雪

「東北季風一波波，週四週五各地濕涼」中央氣象署說明一週天氣，北台灣把握週二溫暖的天氣，週三起東北季風增強，週四至週五最濕涼，3,500公尺左右或以上的高山有零星降雪、結冰機率。

鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前發起對話
「這天」更強冷空氣報到！粉專示警：降雪範圍擴大、時間拉長

「這天」更強冷空氣報到！粉專示警：降雪範圍擴大、時間拉長

生活中心／巫旻璇報導今（22日）清晨全台最低氣溫出現在苗栗公館，僅12.6度。隨著東北季風逐漸轉為偏乾，北台灣天氣型態轉為多雲，不過北海岸及東半部地區仍有局部短暫降雨機率。中央氣象署提醒，這波冷空氣影響最明顯的時段，將落在週四（25日）耶誕節夜間至週五（26日）清晨，中部以北低溫可能下探至13至15度，民眾外出應留意保暖。此外，週三起更強一波東北季風南下，氣象粉專「林老師氣象站」也指出，這波冷空氣條件有利降雪發生，不僅高山降雪機率提高，影響範圍也將擴大，降雪時間同樣有延長趨勢。

民視 ・ 2 小時前發起對話
明冬至變天！北東濕涼　平安夜鋒面南下「全台轉陰雨」

明冬至變天！北東濕涼　平安夜鋒面南下「全台轉陰雨」

今（20日）南方雲系持續影響，各地雲量偏多，天氣風險分析師廖于霆指出，明（21日）是冬至，北部、東北部氣溫略降，平安夜（24日）將有另一波鋒面水氣南下。

中天新聞網 ・ 1 天前1
冬至變天！北、東部轉雨 明晨低溫探13度、週三起新一波冷空氣再報到

冬至變天！北、東部轉雨 明晨低溫探13度、週三起新一波冷空氣再報到

今（21）日逢二十四節氣「冬至」，東北季風增強，新竹以北及東半部雲量增多、轉為有雨的天氣型態。氣象專家指出，今明兩天冷空氣南下，北台轉濕涼，明晨氣溫降至最低，台北站低溫約16度、全台平地最低可降至13

台視新聞網 ・ 1 天前發起對話
明天天氣東北部防較大雨勢 下波東北季風周三報到低溫探13℃

明天天氣東北部防較大雨勢 下波東北季風周三報到低溫探13℃

中央氣象署今天（21日）表示，明天仍受東北季風影響，東北部地區留意較大雨勢；24日（周三）另一波東北季風南下，預估持續影響至下周，水氣由濕轉乾，預估冷空氣最強時間點是25日（周四）晚至26日（周五）清晨，中部以北低溫約攝氏13至15度。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前1
冬至變天！兩波東北季風接力　最低溫恐下探13°C

冬至變天！兩波東北季風接力　最低溫恐下探13°C

【記者黃泓哲／台北報導】冬至到來，冷空氣南下速度明顯加快，台灣天氣也正式轉折。氣象專家吳德榮指出，北台灣與東部最先感受到變天，不但氣溫下降，降雨也開始增加，通勤與外出都會受影響。接下來一週，將有兩波東北季風接力影響，其中低溫時段與雨勢變化，是這幾天天氣觀察的重點。

壹蘋新聞網 ・ 20 小時前13
下一波更強東北季風報到！「這天」起氣溫再探低點　3000公尺高山有望飄雪

下一波更強東北季風報到！「這天」起氣溫再探低點　3000公尺高山有望飄雪

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導東北季風影響逐漸減弱，今明兩天短暫回暖。氣象專家吳德榮表示，今（22）日東北季風轉乾，各地早晚偏涼、白天回暖，明（23...

FTNN新聞網 ・ 3 小時前發起對話
耶誕節低溫跌剩14度　北東、恆春飄雨到下週末

耶誕節低溫跌剩14度　北東、恆春飄雨到下週末

接下來有2波東北季風報到，21日至22日北東先轉濕涼天氣，新竹以南日夜溫差幅度可達10度，第2波東北季風24日起到來，局部低溫下探14度，預計最冷時段為25日耶誕節深夜至26日清晨。

中天新聞網 ・ 1 天前1
東北季風明減弱回暖「週三再迎冷空氣」　專家曝高山降雪有望

東北季風明減弱回暖「週三再迎冷空氣」　專家曝高山降雪有望

即時中心／梁博超報導根據中央氣象署資料，今（22）日清晨平地最低溫12.6度出現在苗栗公館！氣象專家吳德榮指出，明東北季風減弱，各地將明顯回暖；不過週三下午起又有另一波冷空氣南下，將再轉為濕冷天氣，3,000公尺以上高山有望出現降雪。

民視 ・ 5 小時前發起對話
3地大雨下到天亮！週三更強東北風報到「挑戰冷氣團」　台北恐探14度

3地大雨下到天亮！週三更強東北風報到「挑戰冷氣團」　台北恐探14度

氣象署表示，明天（22日）東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春島會有局部短暫雨，大台北平地也會有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭地區可能會有一波較為明顯的雨勢。氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度。氣象...

CTWANT ・ 16 小時前發起對話
變天前哨戰啟動！「3縣市」雨彈炸到上班日　警戒範圍曝

變天前哨戰啟動！「3縣市」雨彈炸到上班日　警戒範圍曝

根據中央氣象署於21日下午5時55分發布的最新報告，基隆北海岸及宜蘭縣於21日下午至22日晨將受到強降雨影響，氣象署提醒民眾需做好防範措施。由於東北風的影響，這些地區有局部大雨的可能性，民眾出行時應特別小心，避免不必要的風險。

中天新聞網 ・ 17 小時前發起對話
今北部偏涼有雨　週三再迎新一波冷空氣、高山恐飄雪

今北部偏涼有雨　週三再迎新一波冷空氣、高山恐飄雪

預估明（23日）至週三（24日）上午，隨著季風進一步減弱，各地天氣將更為穩定，陽光普照、氣溫明顯回升。今日各地區預測氣溫如下：北部16至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至27度。不過最新模式也顯示，自週三下午起至週六（27日），另一波冷空氣將逐步南下，模擬...

CTWANT ・ 6 小時前發起對話
東北季風轉乾！北台偏涼　明起回暖、週三後再迎冷空氣

東北季風轉乾！北台偏涼　明起回暖、週三後再迎冷空氣

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(22)日「東北季風」漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼；中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。明(23)日至週三(24日)上午、季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。今日各地區氣溫為：北部16至23度，中部13至28度，南部14至29度，東部15至27度。吳德榮指出，週三下午起至週六(27日)另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且約比前波再低2度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台「濕涼微冷」；中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。週四、五(25、26日) 「零度線」高度降低，3000公尺以上高山(合歡山、雪山、南湖⋯等)，若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察。吳德榮表示，下週(28)日「東北季風」漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。更多新聞推薦 ● 才擋國防、就赴中領旨？ 民進黨質疑藍委廈門行「返台照辦」

台灣好新聞 ・ 1 小時前發起對話
天氣》耶誕節連下4天雪！東北季風連發 冷空氣一路到跨年

天氣》耶誕節連下4天雪！東北季風連發 冷空氣一路到跨年

今天（22日）持續受東北季風影響，北部、宜花整天體感濕涼，明天（23日）東北季風會稍微減弱，不過氣象專家林得恩表示，周三至周六（24至27日）有一波東北季風增強，3000公尺以上高山都有降雪機會；中央氣象署則指出，下周二、三（30、31日）受東北季風影響，各地氣溫稍降、水氣增加，北部、東半部都有短暫雨勢，中南部山區也會有零星降雨，其他地區則為多雲的天氣。

中時新聞網 ・ 4 小時前發起對話
雪山降初雪積雪厚度約1公分 登山民眾勿貿然進入雪覇國家公園高風險路段

雪山降初雪積雪厚度約1公分 登山民眾勿貿然進入雪覇國家公園高風險路段

雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥今天表示，由雪北山屋經水源路碎石坡行走路段，在雪北（雪山北峰）至雪主（雪山主峰）稜線已有雪況，是今年降下的初雪，目前積雪厚度約1公分；其他雪山地區的高山步道與稜線，也有積雪與結冰情形，能見度因雲霧而降低。提醒登山民眾勿貿然進入高風險路段。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前2
下雪了! 雪山圈谷成銀白世界 玉山清晨積雪2.5公分

下雪了! 雪山圈谷成銀白世界 玉山清晨積雪2.5公分

中部中心　／中部綜合報導受到東北季風增強以及足夠的水氣，雪山也下雪了，包含雪山北峰和雪山圈都出現雪況，雖然下雪時間不長，還是讓山頭成了銀白世界。不過雪管處提醒山友，下雪的山頭雖然美麗，若要上山賞雪，還是要備齊裝備，注意步道結冰，以免發生危險。雪管處表示 山友入山賞雪務必注意安全 評估體能與經驗。（圖／卡里布灣企業社-馬正輝）雪山下起皚皚白雪，高山協作人員，在雪北山屋經水源路碎石坡路途中，拍下銀白世界，拍攝時間在20日上午七點鐘左右，雖然不是大雪，降雪時間也不是太長，積雪厚度約1公分，但還是足以讓整座山頭甚至稜線白了頭。雪管處表示，雖然有積雪，但若天候放晴，陽光照射，雪就會融化，溫度若未上升，積雪變成結冰，入山賞雪務必注意安全。玉山北峰下了兩波白雪 彷彿撒上糖霜。（圖／翻攝畫面）不只雪山降雪，玉山北峰清晨5點45分降了第一波白雪，0610雪停，之後在9點5分二度降雪，累積積雪厚度2.5公分，樹木都被白雪覆蓋，彷彿撒上糖霜，置身夢幻銀白色世界。原文出處：下雪了！雪山圈谷成銀白世界　玉山清晨積雪2.5公分 更多民視新聞報導全台轉有雨「高山降雪」機會增！降雨熱區「一片通紅」今全台濕涼！週日冷空氣報到　聖誕夜水氣偏多再降溫張文武器哪來的？蝦皮：未購買煙霧彈或大型刀具

民視影音 ・ 1 天前發起對話