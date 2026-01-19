日本專家：冬天解散眾院可能影響投票率 獨立選民逾2成決定成敗

高市早苗內閣的高支持率並沒有完全轉嫁給自民黨 圖：翻攝自首相官邸的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗確定將於23日解散眾議院，於2月8日提前大選。日本選舉學會的大濱崎拓真稍早指出，這將是自1966年「黑霧解散」（1966年）以來，60年來首次在國會例會開始時解散，而且也將是36年來首次「冬季選舉」，寒冷的天氣對競選活動和投票率的影響值得注意。

大濱崎拓真引用於民調公司綠船（グリーン・シップ）的「民意雷達」（世論レーダー）全國每日民調數據，指出高市內閣的支持率為70.4%，較前一週的74.4%下降4.0個百分點。反對率為23.0%，較前一周上升4.5個百分點。自去年12月底達到77.2%的高峰以來，內閣支持率已連續三週下滑，自內閣就職以來首次跌破70%。雖然目前仍高於70%，但這一數字也可能預示著「慶祝行情」的終結。

大濱崎拓真指出，雖然在勝算在握時解散國會似乎是一種策略，但那些對於在任期不到1/3就解散國會抱持負面觀點的人士，似乎已經從支持者轉變為反對者。

自去年10月成立以來，高市內閣的支持率一直維持在75%以上的高位，但自新年以來開始下滑。內閣支持率與自民黨支持率（28.5%）之間的差距約為42%，這清楚地表明，民眾對首相的期望並未轉化為對自民黨的支持。世人最關注的是，這種「反轉」將如何影響眾議院選舉。

日本維新會的支持率小幅下降至7.0%（-0.6個百分點）。儘管作為聯合政府成員在政府中扮演關鍵角色，但其支持率並未顯著回升。該黨黨首吉村洋文已表示，計劃在眾議院選舉同一天舉行大阪府知事和市長的選舉，這對該黨而言至關重要，尤其是在其大本營大阪的選戰。

在反對黨中，立憲民主黨的支持率顯著上升，達到8.1%（上升1.6%）。儘管立憲民主黨在選舉前鞏固了其作為主要反對黨的地位，但其支持率仍然低於國民民主黨（9.3%，上升0.1%）。在黨魁野田佳彥的領導下，該黨一直奉行「時刻準備戰鬥」的策略，問題在於它能在短期內扭轉頹勢。

退出執政聯盟的公明黨支持率持續停滯在2.9%（-0.2%），儘管擁有執政黨經驗，但未能鞏固其支持基礎，舉步維艱。隨著與自民黨的選舉合作終止，這次選舉對公明黨無疑是一項挑戰。

然而，由立憲民主黨和公明黨組成的「中道改革連合」的影響力正在不斷增強，而選舉要求實行兩黨制，因此人們對該聯盟的進一步發展潛力感到擔憂。

國民民主黨憑藉其解決「年收入門檻」問題的政策而獲得支持，在反對黨中保持最高的支持率。參政黨的支持率也維持在8.3%的高點（下降0.2%），有效地吸收了民眾對現有政黨的不滿。這兩個政黨都深受年輕人的擁護，預計將在眾議院選舉中贏得更多席次。

另一方面，令和新選組的支持率大幅下降了2.5%（下降1.2個%）。這與共產黨支持率回升4.2%（ 0.8%）形成鮮明對比，顯示左翼選民的流動性有所增強。

大濱崎拓真指出，無特定黨派偏好人士的比例仍居高不下，達到22.5%。佔選民總數20%以上的獨立選民的投票傾向可能決定眾議院選舉的結果，因此各黨派如何爭取選民支持將至關重要。考慮到冬季選舉可能出現的低投票率，有些人認為，組織性強的政黨將具有相對優勢。執政黨能否憑藉內閣高支持率增加席次？還是反對黨將捲土重來？各方關注的焦點將集中在2月8日的選舉結果。

