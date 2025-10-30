日本專屬的《玩具總動員》？47年歷史日本國民餅乾發想組天團

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《愉快動物餅 大電影》從擁有47年歷史的日本國民餅乾做發想「愉快動物餅」做發想，超萌的動物們組成偶像團體「愉快動物餅」，於「甜品王國」中人氣爆棚，卻面臨前所未有的危機。電影在日本上映後狂掃7億日圓票房(約新台幣1.4億元)，更宣布與三麗鷗合作推出大獅、小天馬與凱蒂貓、大耳狗、丹尼爾等角色聯名周邊，掀起粉絲搶購熱潮。

電影由竹清仁執導、池田鐵洋編劇，從國民餅乾發展為3DCG動畫企劃，靈感來自製作人須藤孝太郎五年前偶遇宣傳車時的靈光一閃。他笑說：「這如果製作成動畫應該會很有趣吧，利用3DCG來做的話，應該在日本也能做出我們專屬的《玩具總動員》！」編劇池田強調：「他們雖是餅乾的化身，但同時也是人類最好的朋友。」他將角色塑造成偶像天團，並以隊長「大獅」的自我膨脹與團隊矛盾為故事核心，結合幽默與療癒能量。

配音陣容同樣星光熠熠。日語版由偶像男團「Travis Japan」成員松田元太為大獅獻聲，新角色「小天馬」則由以《玻璃之心》展現歌唱實力的高石明里演出。松田大讚搭檔「她真的超級會唱，強到讓人嫉妒！」高石也回應：「他的聲音表演太有感染力，讓我在錄音時又緊張又感動。」

台灣中文版邀來資深聲優張立昂詮釋大獅，賦予角色溫暖又英氣的層次感；小天馬與大象則由張心藍、李英吉配音，為在地觀眾增添熟悉親切感。張立昂坦言，這次能為自己童年印象深刻的餅乾代言「是特別的緣分」，希望觀眾能透過聲音重拾童年的單純快樂。

《愉快動物餅 大電影》將於11月7日全台上映，日語原音與中文配音版本同步登場，主題曲《Would You Like One?》由「Travis Japan」演唱，現已在台上架。

