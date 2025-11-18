日本專業深度旅遊推薦，翔笙旅行社獨家行程
【商家指南推廣專題】
許多人希望能在旅途中獲得融入當地文化、感受人文底蘊與自然美景的機會，而非走馬看花式的短暫停留。若您對日本情有獨鍾，想在專業規劃下細細品味日本的風土人情，那就不能錯過今天要為您介紹的日本專業深度旅遊推薦品牌翔笙旅行社股份有限公司，深耕旅遊業二十多年的他們，致力於透過日本獨家行程規劃，帶領旅人走進與眾不同的旅遊境界。
翔笙旅行社由一群專業日本線導遊共同創立，憑藉對日本市場的熱愛與熟悉，在台灣建立日本專業深度旅遊推薦口碑。早期在前董事長的帶領下，品牌以「紀州—和歌山＋三重縣＋京都」的創新行程打響名號，也與各知名旅行社組成同業PAK，開啟與各大旅行社合作的高峰期。多年來，他們不斷深入探索日本的縣市，開發市場少見的日本獨家行程，包括新潟、四國、三方五湖等，讓旅人能遠離制式化行程，感受獨一無二的風景。
「專業、品質、誠信」是翔笙自成立以來不變的信念，不同於市場上以價格吸引目光的做法，翔笙始終相信「行程可以模仿，但品質無法複製」，因此他們致力將每一分費用都投入到旅程中，安排舒適的飯店住宿、精心挑選特色美食，以及專業領隊，讓旅客獲得放鬆且安心的旅程。
翔笙旅行社的主要客群為30歲至樂齡族群，推出的小團制與量身訂做服務滿足旅客們的需求，尤其慢活旅遊更深受銀髮族青睞，藉由放慢腳步細細品味旅行中的每一刻，正是品牌日本獨家行程的最大特色，也是他們獲得日本專業深度旅遊推薦口碑的原因。
未來，翔笙規劃將觸角延伸至歐洲河輪，讓旅人能在異國河岸風光中享受同樣精緻與舒適的旅遊。即便歷經新潟大地震、日本311大地震以及全球新冠疫情的挑戰，翔笙仍堅持專業與誠信，為正在尋找能觸動心靈、留下深刻回憶的旅程的您，提供貼心細膩的服務，如果您準備好迎接與眾不同的日本獨家行程，不妨點擊以下連結與翔笙聯繫，了解更多日本專業深度旅遊推薦品牌資訊。
更多日本專業深度旅遊推薦資訊請洽以下連結
店家品牌名：翔笙旅行社股份有限公司~翔笙履行家 / 璀璨逍遙遊
聯絡電話：02-25074688
地址：台北市長春路78號3樓之3
營業時間：週一至週日09:00~18:00
以上訊息由翔笙旅行社股份有限公司提供
其他人也在看
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的EBC東森新聞 ・ 16 小時前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相針對「台灣有事」發出的言論，直接出動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 14 小時前
中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮 旅客刷一排成功退款
（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反 […]引新聞 ・ 1 天前
抵制行動開始！ 大陸多家旅行社已停賣赴日產品
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，持續發酵，就在大陸外交部與大陸文旅部，一方面提升對日本的旅遊警示，一方面警告大陸民眾，不要去日本旅遊之後，日本共同社報導，大陸方面已經有多家大型旅行社，從今（17）日中廣新聞網 ・ 20 小時前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 2 天前
(影) 難得中日看法一致! 中宣布旅遊禁令 日大力支持 「斯坦」兄弟也專刁陸客
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前出席國會質詢時，強調「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，暗示日本可能動用「集體自衛權」介入台海衝突，相關言論引發中國官方強烈不滿。為了對日本旅遊業進行報復，北京當局近期發布公開建議，呼籲中國民眾暫時停止赴日旅遊。沒想到，該項建議不只遭到中國民眾無視，還得到日本網友的廣泛支持，希望中國全面禁止不遵守國際禮儀的國民出國旅遊。 推主「墓碑科技」透過 X 發布推文指出，為了反制高市早苗的涉台言論，中國外交部近期提出公開建議，以「可能涉及人身安全重大風險」為由，要求國內民眾停止前往日本旅遊，並向國內航空公司施壓，要求免費取消飛往東京、大阪等地的航班，試圖打擊日本的觀光旅遊產業。隨後，中國東方航空也呼應政府要求，免費開放民眾取消或更改 15 日至月底的赴日機票。 因有中國遊客不守規矩搞破壞，日本神奈川縣鐮倉市的知名溫泉場所「稻村崎溫泉」特別用中文告知中國遊客要遵守泡湯禮儀。 圖 : 翻攝自大河報 然而，在相關消息公布後，許多日本民眾卻感到十分開心，認為中國政府限制民眾赴日旅遊的政策，可能大幅改善日本民眾的生活水準。「墓碑科技」表示，雖然相關政策可能新頭殼 ・ 18 小時前
南投三千青楓換新裝「轉紅七成」 園區銀杏波波草爭豔
南投杉林溪已迎來美不勝收的賞楓季節，成為國內賞楓勝地之一！目前園區內約有三千多顆青楓已變色七至八成，配合金黃色的銀杏葉以及可愛的波波草，共同編織出一幅繽紛的秋冬畫卷。遊客們紛紛表示，在此欣賞台灣本土楓紅景觀，不僅能感受芬多精的滋養，更能享受大自然帶來的療癒效果，無需遠赴國外也能飽覽絕美秋景。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
日本旅遊新制「2項確定上路」 達人曝住一地多付錢
日本迎接大批國際旅客，為消弭觀光亂象將推行各種新制，日本旅遊達人「林氏璧」分享2026日本旅遊新制，直言影響廣泛的免稅制度將改為先付後退，至於加徵住宿稅，明年三月在京都住宿，就要多付一筆錢。中時新聞網 ・ 1 天前
旗津海水浴場大改造 4.78億打造沙丘綠洲海洋新景觀
高雄旗津觀光將迎來重大轉型！「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」今（17）日開工，宣告總經費4.78億元的「灣區大港‧旗津領航」計畫正式啟動，工程預計明年12月完工，未來將以「沙丘、綠洲、海洋」為設計概念，打造全新遊客服務中心、海水浴場救生站、淋浴公廁及特色Sunset Bar等設施，並全面改造海岸線景觀，串連亞灣區拚觀光。中時新聞網 ・ 21 小時前
低碳工法打造野柳里步道 漫遊新北山海之間
記者蔡琇惠／新北報導 位於新北市萬里區的「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同…中華日報 ・ 1 天前
官方呼籲避免前往日本 陸客：臨時改動成本太高了！
大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判，官方並指日本治安不靖、安全環境持續惡化，呼籲中國公民避免前往。但本報記者16日...聯合新聞網 ・ 1 天前
嘉縣徵阿里山旅遊示範員及試玩員 抽英迪格萬元雙人住宿券
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府將於元旦清晨舉辦「2026阿里山日出印象音樂會」，活動免門票入場，只需台灣好報 ・ 17 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
嘉縣4大景點獲觀光亮點獎 12/6-7部落旅遊節推限時加碼抽大獎
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】交通部觀光署日前公布第二屆「觀光亮點獎」，嘉義縣表現亮眼，共有4處景點獲獎。在「台灣好報 ・ 17 小時前
野柳里步道 山海美景盡收
新北市萬里區「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一，全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，2處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中，感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。中時新聞網 ・ 9 小時前
營運22年航空公司突宣告破產！ 全航班一夜取消...逾萬旅客滯留
英國區域航空業正面臨嚴峻的寒冬。營運長達 22 年、總部位於海峽群島根西島的Blue Islands 航空公司，於當地時間 11 月 15 日正式宣布破產並全面停止所有營運。此項突如其來的決定，導致所有未來航班即刻取消，影響範圍波及數萬名旅客，特別是仰賴其服務往返澤西島與英國本土的居民及遊客，行程陷入混亂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
晶泉丰旅迎春住房開放！早鳥優惠、加贈燕窩禮盒，海陸鍋物再加碼
晶泉丰旅的春節住房方案自開放預訂以來便話題十足，礁溪與北投兩館同步推出「一泊一食」與「一泊二食」雙版本，雙人同行每房每晚最低11,800元起，不論想泡湯放鬆、想圍爐團聚，都能找到最合適的住宿形式。更吸引人的是，凡於12月12日前預訂一泊一食方案，即可獲贈市價逾千元...styletc ・ 20 小時前
冬遊慕尼黑！長榮航空直飛優惠：從哥德尖塔到童話古堡的浪漫之旅
秋冬的慕尼黑，是一幅融合藝術、歷史與童話的畫卷。當寒風輕拂巴伐利亞的街道，古老的哥德式教堂尖塔直指天空，夢幻城堡在雪景中閃耀，彷彿訴說著千年的傳說。這裡不僅是啤酒節的狂歡舞台，更是藝術與建築愛好者的天堂。從巴洛克宮殿的奢華到洛可可教堂的精緻，慕尼黑以其獨特的歷史底蘊，邀請旅人走進一場穿越時空的旅程。Yahoo旅遊特別企劃 ・ 1 天前
《交通》野柳里步道 山海美景盡收
【時報-台北電】新北市萬里區「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同框」秋日遊程中的亮點之一，全長約1公里的步道沿途林蔭翠綠，2處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，無論是攜家帶眷或獨自漫步，都能在輕鬆的節奏中，感受北海岸的自然魅力與靜謐氛圍。 觀旅局指出，野柳里步道起點位於野柳漁港旁農會前港東路3號旁巷內，步道著重於融合自然環境，以舊有鐵道枕木鋪設結合碎石工法，提升步道透水性，也為山徑增添懷舊風貌。步道坡度平緩、階梯平整，適合親子、家庭出遊漫步；沿途設有2處觀景平台，遊客可俯瞰野柳漁港出海船隻與地質公園岬角的雄姿，可遠望翡翠灣波光，見證山與海交會。 此外，漫步後不妨順道前往鄰近的「野柳地質公園」，這裡擁有聞名國際的奇岩景觀，包括「女王頭」、「蕈狀岩」與「豆腐岩」，被譽為「地球最像火星的岩石地形」。 另沿著海岸散步幾分鐘，就能抵達野柳漁港，感受漁船往返與鹹風撲面的漁村氣息，漫遊欣賞駱駝峰地景風貌。此時恰逢新北市政府舉辦的「新北海派」活動期間，還可拍照上傳社群抽獎；走入龜吼市集嘗鮮，現買現蒸的萬里蟹香氣撲鼻，讓人一邊吃、一邊聽著漁港浪聲，完整體驗「從山到海」的旅行節奏。 新北市觀旅時報資訊 ・ 4 小時前