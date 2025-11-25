日本專業輸入法ATOK將於2026年春支援Windows on Snapdragon筆電

高通於2025年6月在日本舉辦Snapdrgaon X平台的媒體溝通活動時，當時日本媒體即表示Windows on Snapdragon在日本推廣的阻礙之一就是許多日本文字工作者慣用的ATOK輸入法仍無法原生支援Arm環境，高通代表當時允諾會繼續與軟體開發者合作提供支援；ATOK的開發商JustSystem於2025年末宣布，其ATOK輸入法預計在2026年2月原生支援Arm處理器環境。

雖然微軟內建的日文輸入法能在Windows on Snapdragon環境使用無虞，不過1982年就問世的ATOK本身是一套相對Windows原生日文輸入法更智慧化的商用輸入法，對於專業文字工作者能更有效率的進行文字輸入，雖然是需要額外付費的商用輸入法，但仍廣泛被日本文字工作者使用。

廣告 廣告

ATOK輸入法遇到的問題是雖然可安裝在Windows on Snapdragon的裝置，但由於無法原生支援Arm架構處理器，導致可在透過x86相容模式的應用程式以x86相容模式執行，但反而遇到Arm原生應用程式無法進行輸入，在目前Windows 11下的Office、瀏覽器等皆以原生支援Arm架構處理器的情況，對文字工作者是相當大的困擾。

ATOK預計於2026年2月2日提供為Windows on Arm的原生支援，另外預計在2026年透過ATOK Sync One服務提供跨系統平台的文字輸入同步學習功能，從原本僅能在Windows與Mac同步的文字輸入習慣同步到iOS及Android的ATOK。

更多Cool3C文章

英國SHIELD計畫用500台樹莓派的小型資料中心廢熱就可供暖1個弱勢家庭

Snapdragon 8 Gen 5將在11月26日正式揭曉 定位不只次旗艦