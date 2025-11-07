「日本對中國容忍空間正縮小」矢板明夫：高市早苗以行動劃出界線
[Newtalk新聞] 日本新任首相高市早苗過去的立場被外界視為「抗中挺台」，日中關係後續發展受到關注。資深媒體人矢板明夫指出，高市早苗明白，中國試圖以政治壓力塑造日本的對台立場，但她選擇用實際行動表明，日本在台灣議題上將堅持自己的價值觀與外交自主權。從高市的決策節奏來看，日本對中國的容忍空間正在縮小，未來日中關係恐將在緊張與競爭中持續拉扯。
矢板明夫在臉書發文寫道：「高市早苗上任後，短短兩週內就讓日中關係再度緊張。由於她一向以保守、強硬立場著稱，北京從一開始就對她保持警戒。習近平在她就任後並未依慣例發賀電，冷淡的態度，已顯示出中國在心裡，並不想和高市政府友好互動。高市上任一週後前往韓國，與習近平進行了首次會談。」
矢板明夫說：「習近平語氣強硬，要求日本在台灣問題上『謹言慎行』，不要刺激中國。整場談話被外界形容為『居高臨下』。然而，高市早苗並未順從。隔天，她就與出席APEC峰會的台灣代表林信義會面，並特地在自己的社群平台上以『台灣總統府資政』稱呼林。明顯是在向北京表達不滿，也象徵日本外交方向的轉變——不再刻意迎合中國的政治語言。」
矢板明夫提到，回國不到一週，日本政府又宣布頒授「旭日大綬章」給前駐日代表謝長廷，以表彰他多年來推動台日經貿與文化交流的貢獻。謝長廷表示這份榮耀屬於所有推動台日友好的夥伴，並感謝日本長期的信任與合作。然而，中國政府立即抗議，指責日本「向台獨勢力發出錯誤訊息」，要求日方「立即糾正錯誤」。但日本政府完全沒有理會中方的抗議。
矢板明夫進一步指出：「一連串的動作，清楚展現了高市早苗的外交風格。她沒有迴避衝突，而是主動以行動劃出界線。她明白，中國試圖以政治壓力塑造日本的對台立場，但她選擇用實際行動表明，日本在台灣議題上將堅持自己的價值觀與外交自主權。」
矢板明夫分析：「『親美、抗中、保台』路線，成為了日本外交的新基調。對台灣而言，這代表一個更友好的國際夥伴；對中國而言，則是一種挑戰與壓力。從高市的決策節奏來看，日本對中國的容忍空間正在縮小，未來的日中關係恐怕將在緊張與競爭中持續拉扯。一場圍繞台灣與區域秩序的外交較量，才正要開始。」
