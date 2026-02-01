日本對中政策 朝野辯論存歧見

日本首相高市早苗的「台灣有事」論效應持續發酵，日本朝野1日在NHK政論節目「日曜討論」正面交鋒，圍繞對中關係與外交路線展開辯論。中道改革聯盟主張維持對話，自民黨則拒絕撤回高市的發言，強調不宜對外釋放錯誤訊號。原定親自出席的高市臨時因傷缺席，在選前最後周末留下空窗。

日本即將在2月8日舉行眾議院總選舉，但高市早苗言論引發中日關係緊張，使得對中議題成為競選期間攻防重點。

在NHK政論節目中，中道改革聯盟主張維持對中對話；日本共產黨委員長田村智子則要求政府撤回對台灣有事的發言。但自民黨政調會長代理田村憲久表示，若輕易撤回發言，恐對外傳遞錯誤資訊，並重申日本將在維護自身利益的前提下，推動「戰略互惠關係」。

維新會代表吉村洋文也在節目中對中國持續擴張軍費表達警惕，國民民主黨代表玉木雄一郎則聚焦經濟安全議題，指出日本在稀土等關鍵資源上對中國依賴度偏高，呼籲建立不受單一國家制約的供應鏈體系，並強化能源與資源自主。

值得注意的是，大陸與日本關係持續緊張，大陸除了發布赴日旅遊警示之外，大陸海警局1日更發布《執法於海》宣傳影片，片中公開大陸海警巡航釣魚台的畫面。據了解，這也是大陸海警首度公開在釣魚台海域巡航的現場畫面。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所研究員楊霄表示，雖然此次公開的畫面較短，但可以清晰地看到海警艦船與釣魚台距離很近，他表示，在大陸《海警法》實施5周年之際，大陸海警積極主動地公布相關資訊，也展現海上維權執法的決心。