日本對台問題「一貫立場」是什麼？ 中國大陸要求完整公開準確表述

對於日本首相高市早苗涉台言論爭議，中國大陸外交部發言人24日回應，日方所謂「一貫立場」的具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個「一貫立場」？如果日方只是反復重申立場未變的概念，卻對具體內容語焉不詳，就是一句空話，是在虛化和掏空一個中國的立場。

根據中國大陸外交部官網，發言人毛寧於11月24日主持例行記者會，媒體詢問，針對中方就日本首相高市早苗涉台錯誤言論致函聯合國秘書長，日本政府發言人在G20峰會期間對記者稱，中方所謂日本改變在臺灣問題上的立場毫無依據。日方已多次向中方解釋高市首相言論的要義和日方一貫立場，並致力於同中方對話。中方對此有何回應？

毛寧回應，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場。有關言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎。

毛寧說，我們注意到日方近期提到在臺灣問題上的「一貫立場」，但日方所謂「一貫立場」的具體內容到底是什麼？日方能不能完整公開地表述這個「一貫立場」？如果日方只是反復重申立場未變的概念，卻對具體內容語焉不詳，在行動上不斷越線，那這種重申就是一句空話，是在虛化和掏空一個中國的立場。

毛寧表示，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。如果日本政府在臺灣問題上的立場真的沒有改變，就應明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治檔精神和迄今承諾，包括1972年《中日聯合聲明》有關具體內容，即「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，「中華人民共和國政府重申：臺灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。日方為什麼不能完整準確地重申上述立場？

毛寧強調，中方敦促日方認真對待中方的嚴肅要求，切實反思改錯，把對華承諾體現在實際行動中，不要執迷不悟，更不能說一套做一套。

