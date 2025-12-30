日本對比就是西城秀樹！ 醫憶偶像曹西平

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平29日晚間10時傳出在家猝逝，享壽66歲，衛福部草屯療養院醫師沈政男今(30)日一早在臉書發文，感嘆歲末年終聽聞兒時偶像消逝消息，不免唏噓，「要過年了，大家彼此多多關心，相互扶持，一起迎接更美好的一年！」

沈政男在發文描述1982年出道的曹西平，以唱跳歌手身分聞名，當時同類型的歌手還有跟他齊名的包偉銘，2人一直到現在都還偶爾出現在螢光幕.....曹西平以一首〈熱情的姑娘〉帥氣活潑，舞步精湛，吸引好多歌迷。

話鋒一轉，沈政男憶及當時曹西平等人的唱跳歌手出現，代表曹西平的日本對比就是西城秀樹，「那年代的同類型男歌手，我們這一輩都還記得，還有陽帆與稍後的徐乃麟，只不過他們一直在藝壇保持能量，至今仍是走紅，主因在於找到了主持節目的另一個專長。」

發文中，沈政男透露當下聽了曹西平歌曲，還有一首〈九月的星空〉，感嘆很快地，到了1985年以後，歌壇又吹起了一陣變革之風，「曹西平等唱跳歌手一下子又被超越了，這是很殘酷的生存競爭。」

驚聞資深歌手曹西平突然過世！這陣子在臉書上，陸續都還間接看到他的發文，只不過隱約都浮泛著一絲對人生與生活的感嘆與無奈罷了，尤其當他吃著簡單的食物，卻發出好吃的讚嘆聲，或者對時事表現出一貫的有些搞笑的假怒，反而更能體會到背後有一股振作自己的企圖。看了他的臉書，以為他在台中一中附近有一個耳洞店，那個耳洞店的營業項目相當新潮與豐富，讓我開了眼界，但原來，是他的乾兒子還是誰所經營。曹西平是一九八二出道，以唱跳歌手身分聞名，當時同類型的歌手還有跟他齊名的包偉銘，兩人一直到現在都還偶而出現在螢光幕，但也實質上都是早已退隱。包偉銘就一首〈跑！向前跑〉，而曹西平相對地，也是一首〈熱情的姑娘〉，都是帥氣活潑，舞步精湛，吸引了好多歌迷。他們崛起的背景是後校園民歌時代，台灣經濟開始起飛，大家需要更多流行曲風，而日本流行音樂也在這時傳進來了台灣，於是有了曹西平等唱跳歌手的出現，曹西平的日本對比就是西城秀樹。那年代的同類型男歌手，我們這一輩都還記得，還有陽帆與稍後的徐乃麟，只不過他們一直在藝壇保持能量，至今仍是走紅，主因在於找到了主持節目的另一個專長。曹西平與包偉銘是不是都是長期單身？曹西平就跟爸媽一起住，許多單身者都是如此，跟爸媽感情很好，於是在爸媽過世以後，就會更加感到孤獨與空虛，這從曹西平的發文，屢屢回味爸媽在世的往昔時光可以清楚感受。爸媽過世以後，一個人的人要怎麼過日子？有伴侶，有朋友，有老同學老同事，或許也有家族親戚，不管如何，還是要找到支持與寄託的力量。剛聽曹西平的歌，還有一首〈九月的星空〉啦！很快地，到了一九八五以後，歌壇又吹起了一陣變革之風，曹西平等唱跳歌手一下子又被超越了，這是很殘酷的生存競爭。歲末年終，聽聞兒時偶像消逝的消息，不免吁噓。要過年了，大家彼此多多關心，相互扶持，一起迎接更美好的一年！

