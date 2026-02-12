日本對美投資如何落實？ 高市3月訪白宮前壓力升高

隨著日本可能在本週公布首批對美投資案，並且日相高市早苗(Sanae Takaichi)預定在下個月訪問白宮，東京對美國高達5,500億美元的投資承諾將如何落實受到關注。儘管美國總統川普(Donald Trump)已祝賀高市在眾議院大選取得勝利，但東京現在面臨到兌現投資承諾的緊迫壓力。

法新社今天(11日)彙整東京的對美投資承諾內容、不確定因素，以及其中關鍵的利害關係。

日美達成了什麼協議？

根據白宮，日本已於去年7月同意，將在2029年前對美投資5,500億美元，以「重建並擴大美國核心產業」，預計將創造「數十萬個美國就業機會」。

作為交換，美方將日本進口商品稅率從25%降至15%。川普並將此比喻為棒球選手的「簽約獎金」。

目前已公布什麼？

在川普去年10月訪日前，日本企業提交一份「投資意向」清單，涵蓋核反應爐、人工智慧(AI)資料中心冷卻設備、航道疏浚工程以及肥料工廠等投資計畫。

根據一份諒解備忘錄，相關投資提案需先經2個委員會審查，之後送交川普最終核准。日本隨後須在45個工作日內提供所需資金。

華府與東京將對分利潤，直到日本收回投資成本為止。在這之後美方將取得九成收益。

資金從何而來？

本週在華府訪問的日本經濟產業大臣赤澤亮正(Ryosei Akazawa)表示，5,500億美元投資承諾中，實際資金僅占1%至2%。

其餘款項將由國營的國際協力銀行(Japan Bank for International Cooperation, JBIC)提供債券與貸款，以及由日本政府擔保的信貸組成。

潛在問題

法國外貿銀行(Natixis)經濟學家岩原幸平(Kohei Iwahara)表示：「儘管高市會急於展現成果…但這可能具有挑戰性，因為是否投資美國，最終將由企業做出決定。」

哈德遜研究所(Hudson Institute)的資深研究員周威廉(William Chou)指出，由於「行政與財務程序仍缺乏明確性」，許多日本企業儘管「感到好奇但保持謹慎」。他指出，其他主要疑慮包括美國勞動力短缺，以及在取得土地許可等方面面臨困難。

進展如何？

在高市3月19日訪問白宮前，時程日益緊迫。在此前，川普1月將南韓的關稅提高至25%，理由是該國國會「未履行與美國的協議」。為避免這項情況重演，據報東京可能在赤澤訪美期間，宣布約400億美元的首批投資案。

根據日本媒體報導，首批對美投資可能包括為AI資料中心提供燃氣發電、油輪停靠港口擴建，以及合成鑽石製造。

第一生命經濟研究所(Dai-ichi Life Research Institute)研究員前田和摩(Kazuma Maeda，音譯)表示：「若日本能向川普政府提出具體新計畫，將有助白宮向美國選民展示政績。」

前田告訴法新社：「川普政府正面臨艱難的期中選舉…政府急需一項代表性政策成果。」

赤澤在啟程赴美前表示：「關於投資計畫中的具體計畫，目前正在討論中。」他說：「川普政府是一個非常強硬的政府。」(編輯：宋皖媛)