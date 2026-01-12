日本導演今泉浩一月底來臺 與影迷深度交流

記者王丹荷／綜合報導

日本導演今泉浩一（Imaizumi Koichi）以「粉紅電影」男優身分出道，憑藉極致大膽的獨立製片風格，一路從地下影視殺入柏林、金馬等國際影展殿堂，被譽為「日本最不可忽視的慾望觀察者」，其全系列執導作品將正式上架串流平台GagaOOLala；導演本人也將於1月24及25日親赴臺北，展開為期2天的深度影迷交流。

今泉浩一的藝術生涯充滿戲劇張力，在他的影像世界中，慾望與情感如鏡子般反映出社會邊緣人的歸屬感。本次數位上架的作品陣容堅強，除了入選柏林影展「大觀」單元，以極其細膩筆觸描繪青春期的躁動與自我認同的2007年經典作《初戀》外，更有《完全家族》、《柔膚之秘法》、《柏林漂流》3部首度於平台首播的重量級傑作，完整呈現其創作生涯的轉折與高峰。

廣告 廣告

除了執導作品外，GagaOOLala也同步上架多部由今泉浩一親自演出的經典粉紅電影《天空的愛慾地圖》、《精錢男孩》、《天使愛上我》、《警圈好亂愛》，讓影迷一窺他如何從粉紅電影男優轉型為國際導演。GagaOOLala也與府中15紀錄片放映院深度合作「行旅光年」主題影展的焦點影人單元，推出實體放映活動，今泉浩一將親自出席分享獨立製片的心路歷程，將於1月17、18日上午9時30分於 ACCUPASS 開放免費索票，數量有限，索完為止。

《初戀》描繪了青春期的躁動與自我認同。（GagaOOLala提供）

日本導演今泉浩一將來臺與影迷交流。（GagaOOLala提供）