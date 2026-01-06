日本導演赴烏克蘭記錄《戰火下的毛孩》 月底來台分享經歷

《戰火下的毛孩》訪問英國退伍軍人湯姆，他靠著治療犬治療戰爭創傷後壓力症候群。（天馬行空提供）

紀錄片《戰火下的毛孩》由長期關注動物權益的日本導演山田茜執導，她在俄烏戰爭爆發不久深入烏克蘭戰區，在當地動保人士的陪同下，一步步透過狗狗純真的視角，反映出戰爭下的人性、苦難與希望，並揭示出人們跨越疆界，共同追求和平的普世價值。將於元月底來台分享的導演山田茜認為，「在艱困時期，小貓小狗們的陪伴與支持，能帶給人類相當大的救贖感，在當前的戰爭中也是如此。」

《戰火下的毛孩》中也訪問一名英國退伍軍人湯姆，他因在戰場罹患創傷後壓力症候群（PTSD），之後靠著治療犬治療，慢慢重獲新生。恢復健康的他，為了回饋曾在最痛苦時期拉他一把的毛孩們，積極投入全球各地戰場動物救援行動，同時也安排戰場上的士兵們與治療犬進行互動，讓他們在動物的陪伴下修復身心。

除了第一線的救援行動，片中還訪問烏克蘭在地的IT企業家，他們為了幫助在戰場上和家人走散的毛小孩，和各地動物收容所、醫療機構合作開發一套動物識別系統，在一個月內免費提供超過5萬個動物識別晶片，幫助人們和最愛的毛小孩團聚。

《戰火下的毛孩》深入烏克蘭拍攝人與動物的處境。（天馬行空提供）

導演山田茜期盼將戰火下溫暖真實的故事傳遞出去，讓更多人看見烏克蘭人們與動物的處境。為此，山田茜無償授權本片，計劃於1月在台灣放映，並將於上映首週末自費訪台出席映後座談，與台灣觀眾面對面聊聊在烏克蘭所見所聞。

台灣片商為讓本片以及導演山田茜的理念成功發聲，也展開了群眾募資計劃，希望透過眾人的力量，籌得最基本發行費用。募資現已進入倒數階段，更多募資詳情請見天馬行空粉絲團及募資頁面https://www.flyingv.cc/projects/36920。

以拍攝貓、狗聞名的日本紀錄片導演山田茜在2022年2月俄烏戰爭爆發一個月後，決定啟程前往烏克蘭，記錄戰爭中常被忽視的小生命。她在當地偶然看到一段令人心碎的影片，一間郊區動物收容所戰爭期間有222隻狗活生生被餓死在籠子裡，沒有食物與水。奪走牠們生命的不是這場戰爭，而是人類。戰火下的毛孩究竟經歷了什麼？導演山田茜在3年間多次重返烏克蘭訪問相關單位、志工團體。她除了親眼見證毛孩們在極端環境下掙扎求生的意志，也認識許多來自世界各地，救援毛孩的無名英雄。更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。《戰火下的毛孩》將於1月30日在台灣上映。

