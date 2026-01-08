日本導演鈴木龍也被這幕感動！高喊：台灣會不會才是我的歸屬
31歲日本動畫鬼才鈴木龍也為首部動畫長片《無名の人生》來台宣傳，是他繼去年金馬影展後二度踏上寶島，他表示，這部片帶他去了許多地方放映，但台灣影迷的反應始終是最熱烈的，「所以有一種『這邊（台灣）會不會才是我的歸屬』的感覺。」鈴木龍也坦言，難忘去年在華山舉辦的放映與簽名活動，現場超過100位觀眾排隊支持，讓他至今仍印象深刻，也感謝工作人員的貼心照顧，因此留下很美好的回憶。
訪問當天，鈴木龍也身上穿著一件印有「台北仙人怕事多」字樣的黑色帽T，正是上次來台時在中山站商圈購入，「那是一家很有名的服飾店，我很喜歡，這次還想再去買幾件帶回日本。」並稱，這次來台，除了宣傳外，「也希望可以去電影院，體驗一下在台灣看電影的感覺，而且我最近在日本剛好也沒看什麼電影，想說有沒有在台灣有上映的，有時間的話，很想在台灣看一場電影，看看有沒有不同的氛圍。」
《無名の人生》是鈴木龍也因疫情失業，用一台iPad展開長達18個月的創作閉關，更一人包辦導演、作畫、剪輯、配樂等共8項工作，電影完成後順利上映，在日本掀起討論，也讓他的生活狀態出現轉變，他笑說「生活當然有比以前好過一點。」但也坦言，自己曾整整2年無業，也就這樣撐過來了，「後來突然覺得，好像不用這麼多錢也能過生活，在進入下一步創作前，有種『不用那麼多也沒關係』的感覺。」
在這段創作期間，母親是他最重要的後援，鈴木龍也回憶，閉關時幾乎都在老家生活，母親每天為他準備三餐，照顧起居，卻從不過問創作內容，他透露，電影成功後，母親相當開心，還特別跟老家仙台電影院負責人說「我們兒子受你照顧了，謝謝」 ，並鼓勵他加油、繼續創作，「很感謝我從小都沒有被強迫一定要做什麼事，家裡對我就是採放任的態度，我也沒問過家人就當上了導演，所以我也希望能做出一番成績來報答」。
《無名の人生》的創作方式雖然自由，卻也充滿風險，鈴木龍也說：「因為一個人創作，很容易太流於個人想法，忘記觀眾的視角。」為了避免陷入自我，他刻意要求自己每週至少進戲院一次，「提醒自己現在的大眾娛樂作品是什麼樣子，不能只聽自己的聲音。」遇到創作卡關時，他說就是先停下來吃飯、睡覺，他相信，煩惱往往睡一覺就會淡掉，也會刻意去看電影、做其他事情，「不要一直執著在過不去的地方。」
片中以「原本想當偶像，最後成為牛郎」的情節，來自鈴木龍也過去在酒吧打工時，與客人閒聊聽來的故事。私下的他，其實也非常喜歡偶像文化，坦言會被那些站在頂尖位置、散發強烈存在感的大明星深深吸引。近期關注的包括timelesz、Number i、V6等男團，那麼當自己成為被影迷簇擁的對象，又是什麼感覺？鈴木龍也回答得相當謙虛：「當然很開心，但我不覺得自己已經是很專業的創作者，還想繼續跟大家學習。」
而這幾次來台，也為他帶來新的靈感，鈴木龍也對台灣的建築印象深刻，「不像日本那樣統一，有很多不規則的設計，這在日本其實不常見，像是陽台凸出來或是鐵窗是不同形狀等。」他認為，正是這種不那麼整齊的樣貌，「非常有電影感，也許會是未來某個城市的樣子。」最後，他也真誠表示，希望台灣觀眾能走進戲院，甚至二刷，「如果能因為這部作品，對日本、對動畫、對創作本身產生更多興趣，那就太好了。」《無名の人生》將於1月9日在台上映。
其他人也在看
限時優惠！超商拿鐵買2送1 還有超省組合價快囤
限時優惠快收！7-11超商CITY CAFE大濃萃拿鐵享買2送1，OK超商則祭出特大杯莊園美式/拿鐵買6杯送3杯、買20杯送12杯，再送300點。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
年砸40億難壓偏鄉教師流動率 劉書彬提3方向籲教育部公開花費詳情
今天立法院教育及文化委員會召開第11屆第4會期第13次全體委員會議，針對《偏遠地區學校教育發展條例》部分條文修正草案進行審查並邀請教育官員備質詢。身為輪值召委的劉書彬直指，這幾年因著《老師，你會不會回來？》等電影熱映，有不少輿論關注偏鄉教育困境，教育部每年也砸...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 發表留言
OpenAI 推 ChatGPT Health，官方打包票只助不醫，專家直指隱私炸彈
OpenAI 推出全新功能 ChatGPT Health，容許用戶把醫療紀錄及健康 app 數據接駁到聊天機器人，藉此獲得更個人化的相關回應。不過基於隱私安全及誤導性「醫療意見」 造成的風險，不少專家和關注組織亦對此表達了憂慮。Yahoo Tech ・ 8 小時前 ・ 發表留言
北市明星國小校長涉性騷、吃案 今傳「健康因素提早退休」
[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／臺北報導北部一所明星國小校長，涉及性騷擾女童，大事化小兒少案件，任內更發生29性平案件，連校長自己也被指控對女童有不當碰觸，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
每年領2萬至7歲！台東東河鄉新生兒享16萬生育大禮包
新年大放送！台東縣東河鄉公所端出生育福利，自民國115年1月1日起，凡設籍鄉內的新生兒，除可領取一次性2萬元「生育補助」外，7歲前還能年年領2萬元「生日禮金」，合計16萬元。鄉公所強調，中央與縣府的生育津貼可疊加請領，不受影響，預估每年約有30名新生兒家庭受惠。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
TPASS斷炊？綠籲審總預算 藍酸情勒
今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的ＴＰＡＳＳ恐斷炊，地方自籌款墊付估最多撐到二月底。交通部公路局坦言，ＴＰＡ...聯合新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
LIVE／《人工生殖法》修正草案排審「是否納代理孕母」？朝野交鋒直擊
即時中心／林韋慈報導立法院衛環委員會今（8）日排定審查《人工生殖法》修正草案， 但修正條文中未包含尚未達成共識的「代孕」相關條文，民進黨立委林淑芬認為「代孕」仍未有社會共識，必須脫鉤處理，而民眾黨立委陳昭姿則表示，有些想生育卻子宮病變的女性，的確有代孕需求；早上兩派論戰不休，下午兩點半繼續排審。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。民視 ・ 6 小時前 ・ 2
車禍人車倒地！ 男越幫越忙 誤催油門秒噴飛撞山壁
台南東區發生一起驚險場面，一名男子遇到車禍上前幫忙移車，沒想到疑似誤催油門，導致整台車失控暴衝撞向一旁山壁，網友直呼「真是越幫越忙」。 #車禍#誤催油門#撞山壁 原影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=enIg-4kbtZo 影片授權／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 https://linktr.ee/wowtchout東森新聞影音 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
少子女化辦公室去哪了？石崇良稱沒設又澄清 陳智菡諷：跟出生率一起蒸發
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導行政院發言人李慧芝日前針對少子女化議題說，衛福部2017年就成立「少子女化辦公室」因應對策，7年花4000多億預算，但立院民...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
營養午餐免費拿香跟拜？ 謝國樑：政策推動有階段性
基隆市政府7日推出公立國中小學生營養午餐免費，引起不少爭議，有議員痛批市府在台北市提出政策後，才「拿香跟拜」。基隆市長謝國樑則是表示，政策推動本來就有階段性，他早在112年便推動營養午餐補助加碼，做到了前市府未能達成的工作。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
基隆市府：公立國中小營養午餐115學年度起全免費
（中央社記者沈如峰基隆7日電）基隆市長謝國樑今天透過新聞稿表示，將跟進台北市政策，基隆市全市公立國中小營養午餐全面免費。市府教育處補充，這項政策將從115學年度起實施。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 5
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 15
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 6 小時前 ・ 19
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 1 天前 ・ 3
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 268
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 68
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 68