日本導演鈴木龍也被這幕感動！高喊：台灣會不會才是我的歸屬

鈴木龍也二度來台宣傳《無名の人生》。（佳映娛樂提供）

31歲日本動畫鬼才鈴木龍也為首部動畫長片《無名の人生》來台宣傳，是他繼去年金馬影展後二度踏上寶島，他表示，這部片帶他去了許多地方放映，但台灣影迷的反應始終是最熱烈的，「所以有一種『這邊（台灣）會不會才是我的歸屬』的感覺。」鈴木龍也坦言，難忘去年在華山舉辦的放映與簽名活動，現場超過100位觀眾排隊支持，讓他至今仍印象深刻，也感謝工作人員的貼心照顧，因此留下很美好的回憶。

訪問當天，鈴木龍也身上穿著一件印有「台北仙人怕事多」字樣的黑色帽T，正是上次來台時在中山站商圈購入，「那是一家很有名的服飾店，我很喜歡，這次還想再去買幾件帶回日本。」並稱，這次來台，除了宣傳外，「也希望可以去電影院，體驗一下在台灣看電影的感覺，而且我最近在日本剛好也沒看什麼電影，想說有沒有在台灣有上映的，有時間的話，很想在台灣看一場電影，看看有沒有不同的氛圍。」

《無名の人生》是鈴木龍也因疫情失業，用一台iPad展開長達18個月的創作閉關，更一人包辦導演、作畫、剪輯、配樂等共8項工作，電影完成後順利上映，在日本掀起討論，也讓他的生活狀態出現轉變，他笑說「生活當然有比以前好過一點。」但也坦言，自己曾整整2年無業，也就這樣撐過來了，「後來突然覺得，好像不用這麼多錢也能過生活，在進入下一步創作前，有種『不用那麼多也沒關係』的感覺。」

鈴木龍也開心分享《無名の人生》幕後趣事。（佳映娛樂提供）

在這段創作期間，母親是他最重要的後援，鈴木龍也回憶，閉關時幾乎都在老家生活，母親每天為他準備三餐，照顧起居，卻從不過問創作內容，他透露，電影成功後，母親相當開心，還特別跟老家仙台電影院負責人說「我們兒子受你照顧了，謝謝」 ，並鼓勵他加油、繼續創作，「很感謝我從小都沒有被強迫一定要做什麼事，家裡對我就是採放任的態度，我也沒問過家人就當上了導演，所以我也希望能做出一番成績來報答」。

《無名の人生》的創作方式雖然自由，卻也充滿風險，鈴木龍也說：「因為一個人創作，很容易太流於個人想法，忘記觀眾的視角。」為了避免陷入自我，他刻意要求自己每週至少進戲院一次，「提醒自己現在的大眾娛樂作品是什麼樣子，不能只聽自己的聲音。」遇到創作卡關時，他說就是先停下來吃飯、睡覺，他相信，煩惱往往睡一覺就會淡掉，也會刻意去看電影、做其他事情，「不要一直執著在過不去的地方。」

片中以「原本想當偶像，最後成為牛郎」的情節，來自鈴木龍也過去在酒吧打工時，與客人閒聊聽來的故事。私下的他，其實也非常喜歡偶像文化，坦言會被那些站在頂尖位置、散發強烈存在感的大明星深深吸引。近期關注的包括timelesz、Number i、V6等男團，那麼當自己成為被影迷簇擁的對象，又是什麼感覺？鈴木龍也回答得相當謙虛：「當然很開心，但我不覺得自己已經是很專業的創作者，還想繼續跟大家學習。」

而這幾次來台，也為他帶來新的靈感，鈴木龍也對台灣的建築印象深刻，「不像日本那樣統一，有很多不規則的設計，這在日本其實不常見，像是陽台凸出來或是鐵窗是不同形狀等。」他認為，正是這種不那麼整齊的樣貌，「非常有電影感，也許會是未來某個城市的樣子。」最後，他也真誠表示，希望台灣觀眾能走進戲院，甚至二刷，「如果能因為這部作品，對日本、對動畫、對創作本身產生更多興趣，那就太好了。」《無名の人生》將於1月9日在台上映。

