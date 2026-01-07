日本小原流插花展新營文化中心登場 暌違30年和風花影再現

「和風花影－日本小原流插花展」即日起至新營文化中心意象廳展出，開幕式安排插花演示，展出期間並規劃插花體驗。（記者李嘉祥攝）

新年伊始，臺南市新營文化中心意象廳自7日起至11日舉辦「和風花影－日本小原流插花展」，由新營地區小原流插花同好王炯哲、辜麗娟、陳偉林、李雨真、羅若蘭、陳雅芬、翁雪滿等七人聯合展出，歡迎各界蒞臨共同來領受自然的恩賜，薰花香、沐和風。

小原流為日本三大插花流派之一，以表現自然景觀的寫景插花見長，尊重植物本身特色，僅以修剪等方式呈現植物線條美感；在水盤中重現比自然更優雅的風景，也將植物可能展現的姿態與生命力融入作品中；插作方式有用劍山盛花及投入瓶花二大類，發展出「盛花」、「瓶花」、「花意匠」多元風格，強調「先認識自然，再表現自然」，觀察花材的生態與姿態，並將個人感受融入作品。

文化局表示，離上次文化中心辦理日本小原流插花展已相隔30年，此次展出多達40件作品，都是展出前一日現場插作完成，有呈現日本和風的進口花材，也有鄉間小路上不知名的花草，以自然為師，考慮植物生長環境與季節的變化，創造出各式風格作品，除山林野趣外也可見文人雅風，或是富麗堂皇或小家碧玉，也有高雅端莊或搖曳生姿，花藝千變萬化。

文化局指出，「和風花影－日本小原流插花展」7日開幕式現場除有插花演示，另花展期間的9日及11日二天並將舉辦免費插花體驗課，無論您是插花的箇中好手，或是想要一窺插花門道的感興趣者，甚至是一般民眾，都可以在其中找到屬於自己的美感，有興趣民眾可上「小原流插花新營教室」粉絲專頁報名。