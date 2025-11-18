日本小野田大臣警告：過度依賴一個施加經濟脅迫的國家是有風險

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美（左二） 圖：翻攝自小野田紀美事務所的臉書

[Newtalk新聞] 中國政府14日「呼籲」該國國民暫時不要前往日本。對此，日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美今（18）日稍早在內閣會議結束後．在記者會上表示：「過度依賴一個施加經濟脅迫的國家是有風險的。」

日本內閣總理大臣高市早苗月初在國會答詢時，針對「台灣有事」的問題回覆，台海的危機「可能演變為關乎（日本）國家存亡的危機」，屆時可能需要行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍隨即在社群平台Ｘ上對高市早苗做出死亡威脅。中國當局不但沒有道歉並處置薛劍，還呼籲該國公民暫緩前往日本，並對留學日本做出警告。

日本《每日新聞》報導，小野田紀美今日在記者會上針對中國的反應，回答道：「如果我們過度依賴某個一不高興就立即採取經濟脅迫的國家，不僅會危及供應鏈，還會危及旅遊業。」「我們必須認識到，對一個會帶來風險的國家的經濟依賴是危險的。」

《日本經濟新聞》則報導，小野田補充說：「我們希望在保持經濟運轉的同時，始終考慮如何降低風險。」她對日本在供應鏈和旅遊業過度依賴中國表示擔憂。

