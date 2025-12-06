日本少女躲雨也要拜！台北「這廟宇」成畢旅熱門景點…外國人朝聖原因曝光

台北霞海城隍廟吸引許多海外遊客前去參拜。圖／翻攝自台北旅遊網

全台眾多廟宇因供奉的神明不同，各大廟宇都各有特色，其中霞海城隍廟因月老靈驗，除了台灣在地人，近年也成為日本、韓國旅客必訪景點，再加上鄰近大稻埕、迪化街的便利位置，更讓廟宇人潮不斷，成為台北國際旅遊熱點之一。就有網友發現，不少日本高中生畢業旅行已將霞海城隍廟列為行程，意外掀起熱議。

一名網友日前在Threads上PO出幾段影片，只見台北霞海城隍廟附近店鋪的騎樓外頭有不少日本少女站著躲雨，而城隍廟門口人潮更是絡繹不絕，即使天氣不好、路上行人都撐傘走過，但仍有不少日本少男少女都聚集在廟宇裡參拜，也讓原PO驚呼：「原來霞海城隍廟是日本高中生畢業旅行的景點了？」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少在地人都紛紛證實，也有許多台灣網友都盛讚霞海城隍廟的靈驗：「這間很靈，我朋友拜完，兩星期後被學妹告白，他們上個月結婚了」、「以前駐點顧客戶機器的店就在那附近，這一帶真的超多外國遊客，日本人很多，其中不乏整家人來台灣玩的，韓國來的遊客也蠻多的」、「就跟我們去日本也都會去他們的神社一樣啊～我覺得廟宇文化值得被推廣」、「上禮拜有帶日本學伴去看！他確實很好奇這是什麼樣的宗教，還有稍微解釋月老跟城隍」、「上次去就看到很多日本人了，霞海城隍廟附近真的很好逛，順便去大稻埕看貓咪！」

台北霞海城隍廟為何吸引外國觀光客？

事實上，許多來自日本、韓國等地的旅客已把拜月老列入台灣畢業旅行或旅遊行程之一，也讓出了名祈求姻緣非常靈驗的霞海城隍廟因而成為頗具人氣的「文化朝聖點」，廟方近年明顯有將「國際觀光客」納入考量，不論是多語說明、迎接外國人的熱情，都讓不熟悉台灣宗教習俗的旅客也能安心參觀、體驗。

多語言參拜說明：霞海城隍廟對外國訪客不再只有中文解說，近年來也提供包含英文、日文在內的參拜說明，方便不懂中文的遊客順利參拜。 求姻緣文化體驗：霞海城隍廟供奉月下老人，是祈求姻緣、戀愛與婚姻幸福的熱門神明，對許多外國遊客而言，這是體驗台灣傳統信仰與民俗文化的一大亮點。 守護物或吉祥物的購買：廟方提供象徵姻緣的紅線與「幸福鞋（馭夫鞋）」等護身吉祥物，不少遊客會購買並參拜，為愛情、婚姻甚至家庭祈福。 參與廟會與文化節慶活動：霞海城隍廟定期有傳統廟會、慶典與祭祀儀式，是體驗台灣民間信仰與地方文化的重要機會。 便利交通與地理位置：廟址位於台北大稻埕、迪化街一帶，步行或搭捷運、公車都可抵達，方便將廟宇之行與周邊老街、夜市、商店等行程併入旅遊安排。

台北霞海城隍廟的吉祥物文化也吸引許多海外遊客。圖／翻攝自FB／台北霞海城隍廟

台灣超越香港、京都！全球百大旅遊城市排15名

另外，根據「歐睿國際」（Euromonitor International）與資料公司「Lighthouse」合作發布的年度報告《2025全球百大城市目的地指數》（Top 100 City Destinations Index 2025），歐洲仍位居全球旅遊城市的領導地位，在指數榜單中包辦前5名中的4席，其中巴黎在今年接待逾1800萬名國際旅客居冠。

榜單上亞軍、季軍分別是西班牙馬德里與日本東京，後者更是亞洲第一大旅遊城市，第4至第10名的旅遊地則依序為義大利羅馬與米蘭、美國紐約、荷蘭阿姆斯特丹、西班牙巴塞隆納、新加坡和韓國首爾。

值得注意的是，今年度的全球國際旅客持續成長，亞太地區更以10%的增幅位居第一，而在榜單中前20名也有數個亞洲地區，包括第11名的日本大阪、第15名的台北、第17名的香港、第19名的日本京都與第20名的泰國曼谷，顯見亞太市場的旅遊競爭力仍在持續增長。



