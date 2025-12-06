日本少女躲雨也要拜！台北「這廟宇」成畢旅熱門景點…外國人朝聖原因曝光
全台眾多廟宇因供奉的神明不同，各大廟宇都各有特色，其中霞海城隍廟因月老靈驗，除了台灣在地人，近年也成為日本、韓國旅客必訪景點，再加上鄰近大稻埕、迪化街的便利位置，更讓廟宇人潮不斷，成為台北國際旅遊熱點之一。就有網友發現，不少日本高中生畢業旅行已將霞海城隍廟列為行程，意外掀起熱議。
一名網友日前在Threads上PO出幾段影片，只見台北霞海城隍廟附近店鋪的騎樓外頭有不少日本少女站著躲雨，而城隍廟門口人潮更是絡繹不絕，即使天氣不好、路上行人都撐傘走過，但仍有不少日本少男少女都聚集在廟宇裡參拜，也讓原PO驚呼：「原來霞海城隍廟是日本高中生畢業旅行的景點了？」
PO文曝光後頓時引起熱議，不少在地人都紛紛證實，也有許多台灣網友都盛讚霞海城隍廟的靈驗：「這間很靈，我朋友拜完，兩星期後被學妹告白，他們上個月結婚了」、「以前駐點顧客戶機器的店就在那附近，這一帶真的超多外國遊客，日本人很多，其中不乏整家人來台灣玩的，韓國來的遊客也蠻多的」、「就跟我們去日本也都會去他們的神社一樣啊～我覺得廟宇文化值得被推廣」、「上禮拜有帶日本學伴去看！他確實很好奇這是什麼樣的宗教，還有稍微解釋月老跟城隍」、「上次去就看到很多日本人了，霞海城隍廟附近真的很好逛，順便去大稻埕看貓咪！」
台北霞海城隍廟為何吸引外國觀光客？
事實上，許多來自日本、韓國等地的旅客已把拜月老列入台灣畢業旅行或旅遊行程之一，也讓出了名祈求姻緣非常靈驗的霞海城隍廟因而成為頗具人氣的「文化朝聖點」，廟方近年明顯有將「國際觀光客」納入考量，不論是多語說明、迎接外國人的熱情，都讓不熟悉台灣宗教習俗的旅客也能安心參觀、體驗。
多語言參拜說明：霞海城隍廟對外國訪客不再只有中文解說，近年來也提供包含英文、日文在內的參拜說明，方便不懂中文的遊客順利參拜。
求姻緣文化體驗：霞海城隍廟供奉月下老人，是祈求姻緣、戀愛與婚姻幸福的熱門神明，對許多外國遊客而言，這是體驗台灣傳統信仰與民俗文化的一大亮點。
守護物或吉祥物的購買：廟方提供象徵姻緣的紅線與「幸福鞋（馭夫鞋）」等護身吉祥物，不少遊客會購買並參拜，為愛情、婚姻甚至家庭祈福。
參與廟會與文化節慶活動：霞海城隍廟定期有傳統廟會、慶典與祭祀儀式，是體驗台灣民間信仰與地方文化的重要機會。
便利交通與地理位置：廟址位於台北大稻埕、迪化街一帶，步行或搭捷運、公車都可抵達，方便將廟宇之行與周邊老街、夜市、商店等行程併入旅遊安排。
台灣超越香港、京都！全球百大旅遊城市排15名
另外，根據「歐睿國際」（Euromonitor International）與資料公司「Lighthouse」合作發布的年度報告《2025全球百大城市目的地指數》（Top 100 City Destinations Index 2025），歐洲仍位居全球旅遊城市的領導地位，在指數榜單中包辦前5名中的4席，其中巴黎在今年接待逾1800萬名國際旅客居冠。
榜單上亞軍、季軍分別是西班牙馬德里與日本東京，後者更是亞洲第一大旅遊城市，第4至第10名的旅遊地則依序為義大利羅馬與米蘭、美國紐約、荷蘭阿姆斯特丹、西班牙巴塞隆納、新加坡和韓國首爾。
值得注意的是，今年度的全球國際旅客持續成長，亞太地區更以10%的增幅位居第一，而在榜單中前20名也有數個亞洲地區，包括第11名的日本大阪、第15名的台北、第17名的香港、第19名的日本京都與第20名的泰國曼谷，顯見亞太市場的旅遊競爭力仍在持續增長。
更多鏡報報導
情侶出國旅行「男友獨自升商務艙」 妹子心寒：我不是他優先的考慮
養了6年才知「3個兒子」全非親生！男子感恩節前崩潰…妻喊冤：人是會犯錯的
身兼演員、DJ還是老闆！知名女星涉投資詐欺1.9億遭逮
其他人也在看
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
涵蓋北中！國小畢旅「3天2夜6200元」 掀網路熱議
高雄市 / 綜合報導 高雄一所國小日前畢業旅行行程曝光，涵蓋中北部，有九族文化村、日月潭、木柵動物園、六福村、淡水老街等等，還住大飯店，三天兩夜6200元，在網路上引發熱議，有家長表示，看了都想報名，但也有人認為時間太過緊湊，車程時間過長，但校方說，大多數學生看到行程後，反映很熱烈也很期待。到遊樂園，體驗刺激雲霄飛車，這是不少學校畢業旅行的行程之一，高雄一所國小，日前畢旅行程曝光，有家長表示，看了都想報名，行程涵蓋中北部，三天兩夜一共6200元一天，先到九族文化村、日月潭，晚上住煙波飯店，第二天，在北上到木柵動物園，隨後逛淡水老街，同樣住煙波，第三天則是到六福村，再去百年餅舖一福堂隨後南下返家。學生家長說：「很好，連我自己也想去，住宿啊，光住宿就很划算。」民眾說：「完全就是非常便宜啊，國旅的話基本上都是萬起跳了吧，會有一點(累)他們在車上就只能睡覺吧。」行程和價格曝光，瞬間引發熱議，有人覺得划算，但也有人認為，三天要從南部橫跨到中北部，太累了，而且光是兩個樂園分別都只停留四個小時，時間上似乎有點緊迫，但校方表示，學生看到行程，反應都很熱烈。學務主任顏佑庭說：「他們(家長)會知道其實這個價錢是OK的，(往年落在哪)大概在5800左右，因為學生一定是非常開心的，一定很開心又期待，所以有人說我好期待，這些行程我沒去過。」學校強調，因為物價上漲，今年價格有調漲，每個班也會給出兩個中低收減免名額，這回畢旅行程曝光，雖然網友看法兩極，但對大多數學生來說，能和同學出遊，回憶比行程更值得珍藏。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
紫色蒜香藤正盛開！苗栗通霄私房景點大公開：花海秘境、日落大道、心型公路、飛牛牧場必踩
苗栗通霄迎來最夢幻的紫色季節！正值蒜香藤盛開，山坡與巷弄都被迷人紫瀰漫，搭配海線特有的風車景觀、公路地形與夕陽視野，成為秋冬最療癒的散步路線。從隱藏版花海秘境、能俯瞰整片海岸線的嶺頂瞭望台，到親子必踩的火車頭園區，都讓旅人一次收集山海美景。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 1
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠 1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！
凱撒趣淘漫旅台南雙12限時超狂優惠1212元即可入住，能冒險還能賞梅景！。圖／凱撒趣淘漫旅-台南提供旅遊經 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
華航台北直飛鳳凰城！當地民眾見名稱困惑了
[NOWnews今日新聞]中華航空3日正式開通台北直飛鳳凰城航線，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司，第一班直飛鳳凰城的CI036班機已落地美國，值得留念的畫面也曝光。不過，當地媒體揭露了部分民眾對於華...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 14
天降行李砸昏乘客…退役軍人腦震盪怒求償80萬 法院判立榮航空要賠錢
莊姓退役軍人去年搭乘立榮航空從金門飛往台北的班機，未料飛機降落後，有行李從行李架上掉落，直接砸到他的頭上，害他當場暈厥，...聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 16
西門町天橋藏垃圾、北投步道燈不亮 北市文化小旅行景點殘破多缺失
「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程。台北市議員陳怡君4日在市政總質詢指出，文化小旅行景點處處踩雷，變成「恐怖小旅行」，不僅路線路燈壞掉、椅子腐朽，告示牌也斑駁脫落，更佈滿塗鴨、棄置雜物。台北市長蔣萬安表示，會請北市文化局主責，跟權管單位跨局處做全面檢視整修，包括棧道更新、水質清理、環境整潔等。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搭台灣好行清境線到合歡山暗空公園 賞雙子座流星雨 X 零光害星空
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證的零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅劍蘭花海Ｘ台版大峽谷同框！雙色花田免費拍最後賞期倒數
劍蘭花,花海景點,火炎山,台中市,台中景點,台中花海,后里景點,后里花海,后里土城堤防 期間限定劍蘭花海盛開了！台中有一處賞花景點不僅能賞粉、鮮紅色雙色劍蘭，還能將「台版大峽谷」火炎山一同入鏡，快把握最後賞期前往取景！景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話
北區觀光圈跨區域遊程正式上架 串聯新北、台北、宜蘭、桃園、基隆、馬祖六大地區 推出北台灣全新漫遊路線
記者/鄭欣宜報導 交通部觀光署推動北區觀光圈邁入跨域整合新階段，「北區觀光圈跨區域遊程網頁」正式上線啟售！由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、北海岸及觀音山國家風景區管理處、馬祖國家風景區管理處攜手合享民頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
"泡湯+市集+演唱會"花蓮太平洋溫泉季登場! 免費接駁車輕鬆遊
生活中心／陳孟暄 李奇 花蓮報導這個月21號就是冬至了，天氣越來越涼！只要冬天一到，許多民眾都會去泡溫泉，在花蓮地區，就有知名的兩大溫泉區，〝瑞穗溫泉〞和〝安通溫泉〞，花蓮縣政府特別舉辦太平洋溫泉季，讓遊客來泡湯，還可以逛市集、聽演唱會，滿足聽覺、味覺等各種享受。民視 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
台南台灣好行限定版午後微醺 來瓶「林警官」大玩諧音梗
為推廣「台灣好行」台南關子嶺線與菱波官田線旅遊，西拉雅國家風景區管理處今天（5日）下午推出限定版「台灣好行」午後微醺巴士套裝旅行體驗，結合沿線在地特色啤酒，帶領旅客來趟輕鬆的微醺旅程，愜意品味風景與酒香，也特別提醒理性飲酒、安心返家，讓每位旅客都能創造專屬的浪漫記憶。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
雙子座流星雨 12/14合歡山暗空公園登場
一年一度的雙子座流星雨預計將在十二月十四日登場，為冬季夜空增添一抹浪漫色彩。根據天文預報，在無光害的理想條件下，每小時約可觀賞到近百顆流星。隨著觀星熱潮升溫，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園，成為追星族鎖定的首選地點。為服務上山觀星的遊客，交通部觀光署輔導由南投縣政府推動的台灣好行「清境線」，提供了便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨。其中，位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星的同時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事，新的經營團隊業已進駐 ...台灣新生報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
彰化扇形車庫鐵道嘉年華12/6登場
【記者林玉芬/彰化報導】國定古蹟「彰化扇形車庫」在「2025台灣設計展」封閉整修後，以全新的工業美學亮相，再度吸引全台旅客目光。這座獲選為交通部觀光署「觀光亮點票選」的人氣景點之一的百年車庫，參山處攜...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陽管處辦115年元旦升旗及登七星山活動 將發送900份紀念品
為了迎接一一五年元旦的到來，陽明山國家公園管理處邀請民眾以輕鬆步調走入山林，共同參與一一五「山迎曙光旗映新年」元旦升旗典禮暨登七星山活動，走入大自然迎接新年的到來。活動秉持國家公園精神，維持「低干擾、尊重自然」的宗旨，呼籲民眾以友善環境的方式體驗山林。陽管處提醒，元旦期間山區氣候寒冷多變，往年七星山頂氣溫常低於攝氏十度，且容易受東北季風影響。建議民眾務必備妥禦寒衣物與雨具，穿著防滑功能之登山鞋，並預留足夠的行程時間。部分路段坡度較陡，請依自身體力狀況量力而行，必要時可攜帶個人常用藥品。若天候不佳或身體不適，切勿勉強登山。升旗典禮將於一月一日上午八時在陽管處陽明山國家公園遊客中心前舉行，由留聲樂團（Resonance）帶來開場演出。登山活動則由民眾自行選擇出發地點，可自小油 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
郵輪旅客人次創新高 交通部三箭齊發強化旅客權益保障
交通部表示，二○二四年郵輪進出港旅客預計可突破一百一十萬人次，正式超越疫情前的一百零五萬人次水準，創下歷史新高。為使旅客量快速成長的同時落實權益保障，交通部啟動「三箭齊發」措施，從主政機關指定、業者在地化管理到契約制度完善，全方位提升保障強度。交通部指出，郵輪旅遊具備食、宿、遊、購、行等多面向特性，消費關係牽涉旅客、旅行社與郵輪公司三方，情況較一般運輸服務更為複雜。過去也曾出現郵輪故障導致旅客受影響的爭議事件，因此交通部長陳世凱特別指示，由政務次長陳彥伯與常務次長林國顯召集航港局、觀光署及各相關單位召開整合協調會議，針對三項精進作為全面推動。首先，交通部正式指定航港局為郵輪業務主政機關，負責跨單位整體協調與督導。未來如發生重大消費爭議，航港局將會同觀光署成立「郵輪消費爭議 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
12月追壓軸天文盛事「雙子座流星雨」！雄獅推「懶人追星」，搭藍皮解憂號看流星雨
2025年壓軸天文盛事「雙子座流星雨」將於12月迎來極大期，自12/1至12/31皆有機會看見流星，其中12/14將達最佳觀賞時段，預估每小時天頂流星數（ZHR）可達150顆，為今年最壯觀的流星雨。欣傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
有燈不亮? 文化小旅行景點缺失多 議員轟:恐怖小旅行
生活中心／綜合報導台北市文化局推廣的文化小旅行，現在卻被議員發現，有不少景點都出現很多狀況，像是步道路燈都不亮、椅子多處毀損等等，根本會讓觀光客看笑話。對此市長蔣萬安強調，會要求文化局全面檢視並改善。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
櫻花季參團人次增4倍 歐美長線異軍突起
（中央社記者余曉涵台北4日電）出國賞花蔚為風潮，據旅遊業者統計，近3年來購買3到4月花季行程商品的人數逐年提高，2025年參團人次甚至比2023年增加4倍，其中歐美等長程線異軍突起，參團人次成長15%。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話