日本尾牙要「自費」？日女揭差異大讚「台灣很棒！」

台、日職場文化大不同。近日，一名在台灣工作的日本女網友，在社群上分享了台灣和日本在職場文化上的差異。她指出「日本的尾牙要自己付錢」，且吃飯的過程還必須不時留意主管有沒有任何需求，直言下班後的聚餐就像在上班；反觀台灣的尾牙，不僅由公司全額付款，還有抽獎活動，與日本形成強烈對比。





網友指出，日本的尾牙大部分需自掏腰包參加，再加上日本前輩、後輩制文化，讓下班後的聚餐備感壓力。（示意圖／民視資料照）

這位來自日本大阪的女網友，近日在IG上發文表示，在日本「喝酒應酬」是許多職場前輩用來與後輩拉近距離的社交方式，所以即便大部分的尾牙需自掏腰包，大家也一定要參加。不過，由於得自己付錢、再加上又沒有加班費，現在已慢慢演變成不一定要參加的氛圍了。她也指出，在日本前輩及後輩關係較嚴格，參加聚餐時還需不時留意主管，「酒快沒了要問下一杯要喝什麼？」、「菜夠不夠？要不要再點菜？」，要一直照顧前輩，直言「下班後的聚餐，也感覺在上班！」。

這名網友目前在台工作，她大讚台灣的尾牙文化，費用不僅由公司支付，還能吃好料、參加抽獎，與日本形成很大的對比。（示意圖／民視資料照）

而現在已來台工作的她，更在文中大讚台灣的尾牙文化，她指出：「在台灣，無論是新人迎新、尾牙還是春酒聚會，費用都由公司支付，很棒！」而尾牙不僅能吃好料，還能參加抽獎活動，並表示這麼好「當然會想參加！」。她還提到自己曾在尾牙抽中兩萬台幣和Switch，開心寫下「很幸運、很開心、很感謝，希望明年也可以抽到大獎」。許多網友也留言表示：「自己出錢誰要去啊」、「看到有人說自己沒去還被強迫分攤」、「好辛苦，下班還要跟同事吃飯應酬」、「還要自己付錢陪主管，聽起來傷財費神又燒時間」。





