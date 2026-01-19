日本居酒屋設年齡限制 「世代分流」打造用餐空間

（中央社記者戴雅真東京19日專電）台灣近日出現美睫店公告「不接40歲以上長輩」，引發年齡歧視爭議；而日本類似的「年齡限制消費」已悄然成形。東京近來出現限制顧客年齡的居酒屋與餐廳。店家強調，並非排除特定族群，而是希望區隔客層，打造讓顧客能無須顧慮周遭環境的用餐空間。

日本電視台報導，東京近來陸續出現設有年齡限制的居酒屋，有的規定「40歲以上不得入內」，也有店家反向限制顧客年齡必須在「25歲以上」。

節目實地走訪位於澀谷的一間居酒屋，店內氣氛熱鬧，當天約9成顧客為20世代年輕族群。入口處張貼告示寫明：「僅限20至39歲顧客入店，這裡是年輕世代的居酒屋！Under 40（40歲以下）專門店。」

這家店公關負責人長野敏浩受訪表示，「原本顧客的年紀就偏年輕，過去曾因為太喧鬧，被年長的顧客抱怨『太吵了』，因此乾脆一開始就限定客層，打造一個讓大家都能放心享受、開心回家的店。」

這家店受年輕族群歡迎的原因似乎也與價格有關。店內檸檬沙瓦一杯僅55日圓（約新台幣11元），2小時喝到飽方案約1000日圓，即使點了酒水與3道料理，結帳金額也僅約2000日圓出頭，對荷包相當友善。

對於年齡限制，20多歲顧客受訪表示，「年輕人聚會常常會玩得很嗨。有這種限制，就能不必顧慮太多、盡情享受。」

至於40歲以上的顧客要怎麼處理，長野表示，會先說明店內氣氛比較吵，這樣也可以嗎，如果客人能接受就會帶位。「即使實際年齡超過40歲，只要覺得心態還在20多歲，也非常歡迎。」

另一方面，澀谷也有居酒屋採取相反作法。一家去年5月開幕、主打炭火燒烤料理的餐廳，規定僅限25歲以上顧客入店。

店長瀨川雅之表示，不讓年紀太小的客人進店，是「希望打造一個讓成熟大人能夠安心用餐的空間。讓10年、20年前在澀谷玩樂的世代，能再次回到澀谷享受時光，因此採取25歲以上限定的方式。」

該店招牌菜包括鴨肉塔塔與坦都里烤雞，單價多在2000日圓以上，算是稍微偏高。

詢問30多歲客人對於年齡限制的看法，他表示，「不是說年輕人不好，但是這裡沒有那種『哇、哇～』大聲喧嘩的人，真的很不錯」。也有人表示，「環境很吵的話，就得一直提高音量說話。年紀大了，真的不太想那樣呢。」

對於25歲以下顧客的應對方式，瀨川表示，「訂位時會先確認年齡，若不符規定，會引導前往附近的同系列餐廳消費。不過，如果有25歲以上的人同行，（未滿25歲）就能一起入店。」

隨著用餐需求日益多元，透過年齡限制來調整店內氛圍的經營方式，正逐漸在東京街頭形成一種新趨勢。（編輯：韋樞）1150119