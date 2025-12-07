日本山形縣花笠舞跨國助陣 2025冬戀蘭陽溫泉季熱鬧登場

▲2025冬戀蘭陽溫泉季熱鬧登場宜蘭縣代理縣長林茂盛(中)、議長張勝德(左)及礁溪鄉長張永德(右)帶隊嘉年華會遊街。

【記者 林明益／宜蘭 報導】2025冬戀蘭陽溫泉季12月7日登場，並在熱鬧溫泉舞揭開序幕，緊接著由宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德、礁溪鄉長張永德帶領色彩繽紛，熱力滿分的「踩街嘉年華」點燃全場氣氛，活動將一路延續至12月14日。今年活動包含「祈水感恩禮」、「溫泉美食市集」、「蘭陽食旅特展」、「歡樂小踩街」及「溫泉馬拉松」等多項精彩活動，並在會場周邊打造浪漫燈光藝術裝置，營造溫馨好拍的冬日氛圍，成為冬季遊客最期待的年度盛事。

廣告 廣告

今年溫泉季活動主花車以「礁溪溫泉」在「2024-2025臺灣好湯金泉獎」中勇奪「十泉十美獎」金獎三連霸，並一舉囊括五項大獎的榮耀為設計概念，象徵礁溪溫泉區作為全臺溫泉領航者的地位，同時展現宜蘭在推動觀光發展上的亮眼成果。今日開幕與踩街嘉年華特別邀請日本山形縣花笠舞帶來精采演出，展現跨國文化交流的熱力，今年系列活動亦融入原民與客家等多元文化元素，包括「祈水感恩禮」的客家表演團體 HKG、「蘭陽食旅特展」的客家顏部彩繪，以及「踩街嘉年華」中由國華國中原民舞社帶來的活力熱舞，充分呈現文化交融的精彩魅力。

▲踩街嘉年華特別邀請日本山形縣花笠舞精采演出。

開幕後將連續七天推出一系列精采活動，自12月8日至12月14日，湯圍溝溫泉公園周邊將以熱鬧繽紛的「歡樂小踩街」點亮冬夜，每日都有主題花車、可愛偶車、與團隊熱力演出。同期間登場的「蘭陽食旅特展」匯集在地特色美食與優質商品，展現宜蘭豐富的食旅魅力。此外，12月13日舉辦的「礁溪溫泉馬拉松」也將號召全台跑者齊聚宜蘭，體驗最具宜蘭特色的旅跑盛宴。今年也特別與在地7家飯店攜手推出12月限定「蘭陽溫泉美食饗宴」，以宜蘭當季食材入菜，各家飯店端出招牌佳餚，結合溫泉文化打造獨具風味的料理體驗。讓旅客在享受溫泉暖意的同時，也能大啖道地美味，在暖泉與饗宴之間，感受最療癒的冬季旅行。

2025冬戀蘭陽溫泉季以浪漫燈光裝置點亮湯圍溝公園，融合礁溪溫泉特色與在地物產，打造獨一無二的光影步道。入口以「蘭陽風景」與「山形縣花笠舞」為主題，運用相框式設計營造趣味互動，成為拍照亮點。沿途可見璀璨光廊，太平山杜鵑花與大白斑蝶於光影中躍動，河道旁的「國蘭隧道」以縣花打造繽紛視覺，宛如走進夢幻花海。復古鐵花窗結合春仔花、櫻花、桂花等花卉意象，呈現宜蘭深厚文化韻味。展區尾聲則以燈光藝術描繪五峰旗瀑布、林美石磐步道、龍潭湖及油杉、金棗、溫泉番茄等特色，帶領遊客在光影中感受宜蘭的自然與土地魅力。

▲美麗的森巴舞團帶動熱鬧氣氛。

2025冬戀蘭陽溫泉季活動豐富多元，從溫泉、美食到光影藝術，盡展宜蘭獨有的人文魅力與冬季活力。今年誠摯邀請全國民眾走進礁溪、走入蘭陽，以泡湯暖身、以美食暖胃、以光影暖心，一同感受冬季最動人的宜蘭風貌，留下屬於冬天的幸福記憶。

宜蘭縣政府表示，2025冬戀蘭陽溫泉季活動多元豐富，從溫泉、美食到光影藝術展現宜蘭冬季魅力。歡迎大家走進礁溪、走入蘭陽，以泡湯暖身、美食暖胃、光影暖心，一起感受最動人的冬日風貌，留下屬於冬季的幸福記憶。(照片記者林明益翻攝)