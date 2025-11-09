日本山形驚見熊蹤！小熊闖JR線車庫 又出沒住宅區、巴士站

【緯來新聞網】日本山形縣JR線8日下午出現一頭熊闖入車庫，當時一頭體長大約50公分的小熊闖入JR新庄站的列車車庫，突如其來的「熊出沒」嚇壞現場工作人員，迫使列車緊急一度停運。

日本山形驚見熊蹤。（圖／翻攝X）

受到這起事件影響，山形新幹線與奧羽本線的列車運行全面暫停，新庄車站的所有班次也因此中斷發車，直至當日下午2時才恢復正常行駛。JR方面呼籲民眾出發前務必確認最新交通資訊，以免行程受到延誤。



繼小熊出現在JR線車庫後，今（9日）山形市政府表示，在上午6時40分左右，在山寺地區一處住宅區的院內發現一頭熊，該地點位於追分巴士站東北方約90公尺處。同日上午7時55分左右，滑川地區一處住宅區也目擊到一頭熊，地點距離滑川集會所前巴士站東南方約300公尺。



市政府已派遣巡邏人員至周邊地區進行警戒，並向居民分發傳單以呼籲注意安全，避免接近熊出沒地點。

