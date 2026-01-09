日本山林大火！火舌逼村150公尺 居民急撤避難所

日本山梨縣大月市與上野原市交界的扇山昨（8）日發生山林火災。（示意圖／pexels）





日本山梨縣大月市與上野原市交界的扇山昨（8）日發生山林火災，截至今（9）日清晨仍未完全控制，消防人員持續投入滅火行動。火勢距離山腳下的聚落僅剩約150公尺，當地居民密切關注火勢是否進一步蔓延。消防單位指出，起火點疑似位於登山步道旁設有長椅的地點，附近堆放的木材當時曾猛烈燃燒。

根據《日本Yahoo》報導，當地政府緊急將上野原市大目地區多名居民撤離，一名73歲婦人與丈夫在避難所過夜，幾乎徹夜難眠，她疲憊表示，原以為火勢能迅速撲滅，沒想到火勢仍持續擴大，只希望能早日返家。另一名72歲女性則說，自前一天下午起便因恐懼與不安幾乎無法進食，這是她人生首次遭遇此類災害，在避難所中因寒冷與焦慮不斷發抖。

當地消防隊持續確認山火延燒範圍，居民也自發性地加強警戒。當地一名49歲男性居民表示，大家輪流每30分鐘巡視周邊，隨時確認火勢動向，並做好緊急滅火準備，他坦言，最擔心風向一旦改變，火勢直接延燒至民宅。

官方說法

上野原市自元旦起由於降雨稀少、空氣乾燥，已發布「林野火災注意報」。氣象廳指出，雖然明（10）日晚間部分地區可能降雨，但整體乾燥狀況仍將持續。日本總務省消防廳統計顯示，山林火災多發生於年初至春季，主因多為營火、菸蒂等人為疏失，呼籲民眾留意相關警報。

