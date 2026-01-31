日本山林驚見54歲中國籍女子遺體 赤腳陳屍、肋骨骨折疑遭勒斃

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本茨城縣筑波市27日驚傳命案，一名54歲中國籍女子失聯多日後，被發現陳屍當地一處山林。警方表示，死者經解剖後發現多處異狀，包括肋骨骨折、皮膚脫落，頸部也疑似留有勒痕，目前研判為謀殺案，並全面展開調查。

根據日媒報導，死者居住在茨城縣土浦市，從事自營工作。她與丈夫分居，去年12月22日，丈夫因多日聯繫不上妻子，前往其住處也沒有回應，擔心發生意外而報警。警方隨後於25日發布失蹤協尋，展開追查。

警方調閱監視器畫面發現，死者在12月20日晚間曾前往超商購物，之後便失去蹤影。經過調查，本月27日在筑波市一處山林中發現其遺體。警方指出，死者倒臥在地，身上衣物完整，但雙腳赤裸，隨身的皮包與錢包不見，手機則留在家中。

經司法解剖確認後發現，死者右側肋骨骨折，皮膚有脫落情形，頸部出現疑似勒痕，推測死亡時間已超過數周，初步研判為窒息而死。警方已鎖定為他殺案件，正積極排查死者人際關係，展開深入調查。

