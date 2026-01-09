日本山梨縣山火延燒！「火舌距村落150公尺」 居民：害怕發抖吃不下飯

日本山梨縣上野原市地區1月8日發生山林火災，火勢延燒至9日仍未撲滅。美聯社



日本山梨縣8日發生山林火災，迄9日尚未撲滅，甚至延燒，目前火勢距離最近村落僅約150公尺，居民惶恐不安。山梨縣政府已請求自衛隊出動協助救災，在上空持續進行打火行動。

綜合日媒報導，山梨縣上野原市和大月市交界處的扇山8日上午起火，相鄰的東京都亦派出直升機救災。

消防部門表示，火災據信是從山腳附近、登山道旁設置長椅和其他物品的地方開始，由於現場附近堆放木柴，因此火勢一開始就很猛烈。火舌一路然後蔓延到山頂，之後又向下延燒。

目前當地尚未傳出民眾或建築物的災情，上野原市8日發布「林野火災注意報」，並對76戶共143人發出避難指示。市公所表示，由於缺少降雨加上空氣乾燥，當地處於容易發生山火的狀態。

住在上野原市大目地區的73歲婦人，8日和丈夫撤離到避難所，緊張情緒使她睡得並不安穩。婦人一臉疲憊地說：「本來以為火勢很快就會撲滅，沒想到還在延燒。希望能早點回家。」

住在同一地區的另一名72歲婦人說：「昨天從下午就開始緊張，害怕到飯都吃不下。第一次經歷這種狀況，因為寒冷加上不安，我在避難所一直發抖。」

扇山標高1100多公尺，中央高速公路的「談合坂休息區」距離山頂東南方3公里。當地義消表示保持待命，並密切關注火勢延燒範圍與方向。

