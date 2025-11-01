日本岐阜、愛知縣發熊出沒警報！ 知名白川鄉楓葉燈光秀急取消

日本岐阜、愛知縣發布熊出沒警報。（示意圖／unsplash）

日本近期各地接連傳出熊襲擊民眾事件，除了東北地區外，中部的岐阜縣與愛知縣也出現冬眠前的黑熊頻繁出沒的情況。岐阜縣今秋已通報至少4起人身受害案例，觀光重鎮白川鄉更因此取消秋季楓葉點燈活動，影響擴大中。

根據日媒《每日新聞》報導，岐阜縣自9月起陸續傳出熊攻擊人事件。9月2日中津川市一名返家途中的高中生遭黑熊撲倒，頭部與背部受傷。縣政府隔日即發布「熊出沒警報」。

而9月底，飛驒市神岡町一名80多歲的防治人員在野生動物損害控制小組工作時，被一隻落入陷阱的熊襲擊，造成頭部與右手重傷；10月5日，白川鄉一名40多歲的西班牙籍觀光客遭熊爪抓傷手臂；一週後，再傳高山市一名70多歲男子頭部與手臂受傷事件。

報導指出，白川鄉自4月至10月底，共通報111件熊出沒事件，比前一年同期的35件暴增三倍。當地戶外博物館「合掌造民家園」原定10月下旬至11月初舉辦楓葉夜間點燈，但主辦單位宣布全部取消。園區內不僅發現熊折樹枝築成的「熊架」，還有柿子被啃食的痕跡。

園區負責人白木久司表示：「我們無法百分之百確保遊客安全，因此決定中止活動。」鄰近的愛知縣豐田市、瀨戶市及東榮町等地，也陸續有民眾通報熊出沒。10月29日，新城市山區陷阱中捕獲一頭體長約110公分的黑熊，顯示活動範圍正逐漸擴大。

專家指出，熊的出沒與山區堅果類（如橡實、山毛櫸果）收成不佳有關。岐阜、愛知兩縣於9月初調查後發現，今年橡實普遍收成不佳，導致熊為了覓食而頻繁靠近人類生活區。

岐阜縣統計，4至9月共收到568件熊目擊通報，較前一年略增；愛知縣則為12件。縣府提醒當地民眾，若家中果樹無法收成，應儘早摘除以免吸引野熊，同時可上網查看最新「熊出沒地圖」以掌握安全資訊。

