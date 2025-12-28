日本岡山入境被全面搜身「該碰的都有碰」！她不解髮色太顯眼？ 網友點小機場安檢關鍵

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本向來是台灣人熱門旅遊地點，但一名女子近日分享，她從日本岡山入境時，竟在海關遭女性安檢人員帶往一旁進行全身搜身，檢查過程讓她感到相當不自在。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友表示「岡山是日本安檢超級嚴的海關」。

日本向來是台灣人熱門旅遊地點，但一名女子近日分享，她從日本岡山入境時，竟在海關遭女性安檢人員帶往一旁進行全身搜身，檢查過程讓她感到相當不自在。（示意圖／Unsplash）

一名網友上周三（24日）在Threads分享，這次的岡山之旅「解鎖了沒想到的經驗」，入境時被海關請進屏風後，由女性人員實際搜身「從上到下、該碰的都有碰」。她表示，雖然理解對方是在執行工作，也認同安全優先，但此行是公司員工旅遊，十多人中只有自己被選中，讓她覺得非常尷尬，甚至忍不住想「是我今天穿太怪還是髮色太顯眼？還是太常進出日本？為什麼偏偏是我」。

廣告 廣告

貼文一出，不少網友分享親身經驗，「檢查非常徹底，包含私密部位，甚至連腳趾縫都會由女性工作人員檢查，原因是行李箱被緝毒犬聞到異常」、「岡山是日本安檢超級嚴的海關，我現在出入關西都喜歡從岡山出入境」、「我跟先生3月去岡山也是檢查的很仔細，12月再去就沒檢查，應該是隨機的」、「我了解，真的超級尷尬，我有一次是公開地被打開行李箱，海關檢查了每一個小包」。

也有網友解釋，小機場本來就很容易被檢查，「越小的機場對國際航班越嚴格」、「小機場很容易，我也被搜過，但是他們態度很好」、「小機場經常發生，多幾次就會習慣，配合就好」、「可能小機場工作人員太閒了，所以隨機抽幾個吧」。

更多FTNN新聞網報導

陸客吃不開？中國人「這一招」在日本裝台灣人 網狠酸：直接辱華

中國遊客驟降沒在怕！日觀光界「態度超淡定」 業者普遍表示：沒有太大影響

中日航線全取消！ 林氏璧曝中國客接下來改飛「這國」 網哀號：這下人擠人了

