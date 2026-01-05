日本岡山裸祭「西大寺會陽」搶福氣！天下奇祭來源、寶木、祭典儀式一次看～

一年四季上演無數祭典的日本，其中不乏許多奇特的慶典，「裸祭」（裸祭り）就是其中之一。裸祭顧名思義就是（接近）全裸的祭典，參與者為男性，他們全身上下只穿著一塊兜襠布！這項祭典在日本數十個地方舉行，有的在夏季、有的在冬季，至於當中最著名莫過於每年2月第三個星期六在岡山市西大寺觀音院登場的「西大寺會陽」，也稱為「岡山裸祭」。

為準備製作寶木而提前打磨工具的僧侶（Photo by Trevor Williams, Image Source : Getty Editorial）

【岡山裸祭看點】

＊西大寺會陽的起源

＊西大寺會陽的寶木與褌

＊會陽日祭典進行方式

【內容】

＊西大寺會陽的起源

參與西大寺會陽寶木爭奪戰摩肩接踵的人群（Image Source : REUTERS/Kim Kyung-Hoon）

位於岡山縣岡山市的高野山真言宗別格本山金陵山西大寺，是西大寺會陽的舉辦地點，相傳這座觀音院是西元751年時，由周王國諸所人藤原湊姫所建，篤信觀世音菩薩的她，在這裡創立的一處隱居地，並供奉千手觀音。寺廟距離JR西大寺車站步行大約10分鐘，寺內錯落著二王門、三層塔、本殿等建築，必看景點，然而更多人是為了當地只有一天的奇祭而來！

修正會中誦經祈福的僧侶為會陽日做準備（Photo by Trevor Williams, Image Source : Getty Editorial）

歷史回溯到奈良時代的岡山裸祭，是一場歷史超過500年的神聖儀式。在當時，每年寺廟等都會舉辦所謂的「修正會」，讓人們一方面反省過往一年犯下的錯誤，同時祈求未來一年能順遂與豐收。到了1510年時，寺廟開始分送守護符紙給參與修正會的信徒，人們為了得到福氣，造成護身符索取熱潮⋯⋯

已有500多年歷史的岡山裸祭是日本奇祭之一（Photo by Buddhika Weerasinghe, Image Source : Getty Editorial）

由於民眾實在太過踴躍，在符紙數量有限的情況下，院方不得已只好將這些幸運符朝參拜人群頭頂拋擲，讓人們自行搶奪。過程中由於衣物不斷摩擦，甚至與其他人的糾結在一起，最後大家索性脫下衣物，赤身裸體的加入這場爭奪大戰中，最後演變成今日的面貌。另有一說是只有「剛出生時的清潔無垢之軀」才能與神明溝通，所以過程中必須裸體。

＊西大寺會陽的寶木與褌

西大寺會陽前19天就會舉行寶木製作工具拋光儀式（Photo by Trevor Williams, Image Source : Getty Editorial）

至於符紙後來也被寶木取代。所謂的寶木，是每年從神祇依附的樹——神木上取下來的樹枝製成的護身符，從西大寺會陽前19天開始，會先舉辦工具拋光儀式，保養用來打磨寶木的鋸子等工具，大殿內同時會誦讀《般若波羅蜜多經》，祈求會陽日當天平安。3天後的午夜，西大寺派人前往4公里外的廣谷山如法寺無量壽院，領取製作寶木的材料。這群人在前往領取神木的途中，必須保持絕對的沈默，以防止邪靈入侵。

午夜時出發前往領取寶木材料的隊伍過程中必須保持絕對沈默（Photo by Trevor Williams, Image Source : Getty Editorial）

在會陽日的兩週前，開始舉行長達14天祈求國泰民安且人民安康富足的修正會。修正會是佛教的新年儀式，附近十幾座寺廟的住持也都會出席。寶木做成的兩支幸運籤，也在僧人的念經加持下充滿神聖福氣，因此能夠幸運奪得的人，未來一年可以獲得滿滿的祝福，也因此拿到寶木的人被稱為「福男」。

奪得的福木必須在檢分所仔細檢查真偽（Photo by Trevor Williams, Image Source : Getty Editorial）

不過福男可能不只兩位，因為不少人是團體「參戰」，所以可能會有多位福男也說不定。奪得的寶木還必須在檢分所「驗明正身」，以免有人作弊！每年大約都有將近萬名赤裸的男子參與這項祭典，在寒冷的冬天，他們全身上下只穿著一條兜襠布，腳上套著白色的夾趾襪就上場！

由於寶木爭奪戰具有危險性，參加者必須在兜襠布內放入寫有個人資訊的紙條。（Photo by Trevor Williams, Image Source : Getty Editorial）

這塊兜襠布在日文稱為「褌」（ふんどし），由一塊布製成的帶狀褌，特徵是露出臀部。只要是中學以上的男性（有紋身或飲酒人士例外），即使是外國人也可以參加爭奪寶木的儀式，由於人群眾多且過程非常激烈，因此可能十分容易受傷，因此參加者必須在兜襠布中塞進一張註明姓名、血型、聯絡方式等個人重要資訊的紙條。

＊會陽日祭典進行方式

在少年裸祭中奪得寶木的幸運兒童（Photo by Trevor Williams, Image Source : Getty Editorial）

西大寺會陽在2016年時被日本政府指定為重要無形文化財，2026年將在2月21日舉行。雖然看來整場祭典似乎只有男性可以參加，事實上男女老少都能參與。首先是中學以下的男生，下午3:50有場特別針對他們舉辦的少年裸祭，率先為晚上的活動暖場。在正式拋擲幸運籤以前，還會先比賽爭奪其他物品（1~2年拋擲年糕、3~4年級五福盒、5~6年級寶箱）！

在西大寺會陽中女性以表演者的角色參與活動（Photo by BEHROUZ MEHRI/AFP, Image Source : Getty Editorial）

至於女性則參與表演節目。18:30開始將由完全以女性組成的太鼓樂隊，為大家帶來精彩的表演。華麗且強勁的鼓聲不只炒熱氣氛，也為參與裸祭的男性鼓舞士氣，並且為他們祈求平安。期間不斷演奏《炎禱》和《龍神》兩個曲目，遊客可以付費購買觀眾席的座位或站位，好好欣賞這場充滿氣魄的演出。

在前往本殿爭奪寶木之前，裸男必須先在淨身處以水清潔身體並洗去災厄。（Image Source : REUTERS/Kim Kyung-Hoon）

裸男在20:00出場，在此之前，必須先「著裝」完畢。除自備兜襠布和夾趾襪外，現場也都有販售相關衣物，沒有事先上網報名的人，也可以當天在現場報名，會場還特別準備了更衣區。穿好兜襠布和夾趾襪後，就按照安排好的固定路線前往爭奪寶木的本殿，途中會經過「垢離取場」，在這處淨身處用水清潔身體，並且洗去前一年的災厄。

成千上萬人聚集在本殿摩拳擦掌的等待著（Image Source : REUTERS/Kim Kyung-Hoon）

大約在21:00時，眾人多已聚集在本殿，雖然天氣非常寒冷，但是人擠人的熱烈氣氛，有時甚至還會出現蒸氣。到了22:00重頭戲——寶木爭奪戰終於登場，在拋擲幸運籤以前，本殿會熄滅所有燈光，成千上萬人屏息以待，等著在一片漆黑中被投入人群中的寶木。寶木上塗有御香，因此即使在黑暗中也能循著香味尋找它們的位置。

隨著寶木拋下所有人都高舉雙手希望搶得福氣（Photo by Buddhika Weerasinghe, Image Source : Getty Editorial）

這時人人心中都在默默祈禱，希望自己能成為那個「天選之人」，人群也像波浪般擺動，形成一個大型漩渦。最終奪得寶木的幸運兒將它呈給主祭，在「檢分所」驗明真偽：與原本裁切的木頭相互比對後，如果木紋相符就是真的寶木，福男可以將它們攜帶回家，為整場激烈的活動劃下句點！

文字／Iris PENG